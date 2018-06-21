الإكوادور تتوقع زيادة انتاج أوبك من النفط 600 ألف برميل يوميا

رويترز قال وزير النفط الإكوادوري كارلوس بيريز اليوم الخميس إنه لا يتوقع أن توافق أوبك وشركاؤها على زيادة انتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، وإن من المرجح بشكل أكبر أن تكون الزيادة أقرب إلى 600 ألف برميل يوميا. وقال بيريز إنه يتوقع أن يكون اجتماع أوبك يوم الجمعة صعبا لأن إيران تريد مناقشة قضايا

رويترز

قال وزير النفط الإكوادوري كارلوس بيريز اليوم الخميس إنه لا يتوقع أن توافق أوبك وشركاؤها على زيادة انتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، وإن من المرجح بشكل أكبر أن تكون الزيادة أقرب إلى 600 ألف برميل يوميا.

وقال بيريز إنه يتوقع أن يكون اجتماع أوبك يوم الجمعة صعبا لأن إيران تريد مناقشة قضايا سياسية، مضيفا أن أوبك ليست المكان المناسب لمثل هذا النقاش.

وأبلغ بيريز رويترز ”أوبك ليست المكان لمناقشة قضايا أو محظورات سياسية. هم (إيران) طلبوا ذلك لكنني لا أعتقد أن طلبهم سيصل إلى شئ“.

ويجتمع وزراء النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة في فيينا، وسيعقدون محادثات مع منتجين للنفط غير أعضاء بالمنظمة يوم السبت.