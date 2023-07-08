الإقليمي للأغذية والأعلاف يصدر 500 شهادة لأسمدة وخامات مستوردة

استعرض المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف جهوده خلال شهر يونيو 2023 و يشمل 500 شهادة جمركية واردات إضافات أعلاف وأسمدة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة منها 253 شهادة أسمدة ومنظمات نمو و 247 شهادة إضافات أعلاف، وشهد ذلك آخر يومين في شهر يونيو بعد وصول عدد من البواخر إلى ميناء الدخيلة .

وأكد تقرير صادر عن المركز استمرار عمل نوباتجيات سحب العينات من الباخرة بلقيس التي تحمل 4000 طن كسب فول صويا أرجنتيني والباخرة أناتيا التي تحمل 2877.320 طن كسب عباد شمس اوكراني و الباخرة يوني كيه 6584.080 طن شعير أوكراني للتفريغ بميناء الدخيلة.

و أفاد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز أن اللجنة العليا للمركز قامت بتسجيل 241 صنف أسمدة بعد موافقة لجنة المخصبات ومعهد بحوث الأراضي وكذلك 677 استمارة تسجيل إضافات أعلاف مستوردة ومحلية الصنع بعد اعتمادها من قطاع الإنتاج الحيواني، بالإضافة لدور المركز في الرقابة على ما تنتجه مصانع الأعلاف والإضافات حيث تم تحليل 4134 عينة لأعلاف دواجن ومجترات وأسماك وحيوانات أليفة.

وأصدر المركز شهادات مطابقة للمواصفات لعدد 89 شحنة صادرات أعلاف.