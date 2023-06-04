«الإقليمي للأغذية والأعلاف» يستعرض أنشطته عن شهر مايو 2023

قال الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي التابع لوزارة الزراعة، إنه خلال الشهر الماضي تم ضخ كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف، الأمر الذي رفع عدد عينات الفحص الظاهري بالموانئ والمنافذ.

واستقبل المركز الإقليمي عينات تمثل 670 شهادة جمركية منها 411 شهادة واردات و54 عينة صادرات أعلاف و259 شهادة وارد أسمدة ومنظمات نمو وقام المركز بإصدار شهادات المطابقة والإفراج عنها.

ومن ناحية أخرى صرح العكازي بأن المركز قد أصدر 1174 استمارة تسجيل لأعلاف وإضافات وأسمدة جديدة بعد العرض على لجنتي مواصفات الأعلاف والمخصبات، كما استقبل المركز 1378 عينة ممثلة للوطات أعلاف دواجن ومجترات وأسماك وحيوانات أليفة أجرى عليها 4134 تحليلا تخصصيا لثبوت مطابقتها للمواصفات.

وكان قطاع الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية قد استعان بالمركز الإقليمي في سحب عينات وإجراء تحاليل اختبارات التجانس لعدد 165 خط إنتاج أعلاف جديدة و عينات المرور المفاجئ للرقابة علي مصانع الأعلاف .

ومن جهة أخرى قام المركز بتحليل عدد 67 عينة تمثل أحراز ومضبوطات قضايا الغش و التدليس و التي ترد للمركز من النيابة العامة.

واشتمل النشاط التدريبي و الإرشادي للمركز الإقليمي علي لقاء حقلي حول تغذية الجاموس الحلاب بمزرعة المركز بالنوبارية و دورة تدريبية لغنتاج عيش الغراب المحاري علي المخلفات النباتية وإنتاج وجبات متكاملة باستخدام الفطر وذلك بجمعية قرية شبلنجة – بنها – القليوبية.

بالإضافة إلى ندوتين عقدهما قسم التغذية بالمركز مع مركز أعلام غرب الإسكندرية بعنوان أثر التغذية علي نسب الإعاقة في المواليد و ندوة الغذاء الصحي الآمن و الممارسات الغذائية للرائدات ومشرفات الجمعيات الأهلية مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.