الإقراض الصيني المقوم باليوان يتجاوز 3 تريليونات دولار خلال 11 شهرا

ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 21.58 تريليون يوان (حوالي 3.03 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، وفقا لما أظهرته بيانات بنك الشعب الصيني (البنك المركزى).

وذكرت وكالة شينخوا أنه في نوفمبر الماضي وحده، ارتفعت القروض المقومة باليوان بمقدار 1.09 تريليون يوان.

وارتفع المعروض النقدي M2، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي إلى 291.2 تريليون يوان في نهاية نوفمبر.

وكان معدل النمو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية أكتوبر المنصرم، وأقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عما كان عليه في نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وبلغ المعروض النقدي M1، الذي يغطي النقد المتداول بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، 67.59 تريليون يوان في نهاية نوفمبر، بزيادة 1.3 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع المعروض النقدي M0، وهو مقدار النقد المتداول، بنسبة 10.4 في المائة عن العام الماضي إلى 11.02 تريليون يوان في نهاية الشهر الماضي.

وبلغ التمويل الاجتماعي المضاف حديثا، وهو مقياس للأموال التي يتلقاها الأفراد والشركات غير المالية من النظام المالي، 33.65 تريليون يوان خلال الأشهر الـ11 الأولى، بزيادة 2.79 تريليون يوان عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي نهاية نوفمبر، ارتفعت القروض غير المسددة المقومة باليوان، بنسبة 10.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 284.18 تريليون يوان.