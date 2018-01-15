الإقبال يعيد عرض على معزة وإبراهيم بثقافة وسط البلد

رحاب صبحى :تعرض جميعة نقاد السينما المصريين فيلم "على معزة وإبراهيم" للمخرج شريف البندارى عرض ثانى يوم الأحد القادم فى السابعة مساءًوأوضحت الجمعية أن العرض الثاني يأتي نظرًا للإقبال الشديد أثناء عرضه بالأمس ضمن برنامج عروض جمعية نقاد السينما المصريين ونظرًا لعدم تمكن عدد كبير من الذين حضرو

رحاب صبحى :

تعرض جميعة نقاد السينما المصريين فيلم “على معزة وإبراهيم” للمخرج شريف البندارى عرض ثانى يوم الأحد القادم فى السابعة مساءً

وأوضحت الجمعية أن العرض الثاني يأتي نظرًا للإقبال الشديد أثناء عرضه بالأمس ضمن برنامج عروض جمعية نقاد السينما المصريين ونظرًا لعدم تمكن عدد كبير من الذين حضروا من مشاهدة الفيلم، فقد تقرر إقامة عرض أخر واستثنائي للفيلم وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط البلد.

وتدور أحداث الفيلم عن قصة حب عجيبة يعيشها الشاب “علي” في إحدى المناطق الشعبية المُهمّشة، ينطلق “علي” في رحلة يجوب فيها أرجاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة “إبراهيم” الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مرّ بهما من أحداث غريبة.

الفيلم بطولة علي صبحي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، سلوى محمد على.

حصل الفنان علي صبحي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في الفيلم من مهرجان دبي السينمائي الدولي ديسمبر 2016.