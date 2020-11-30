الإقبال يتواصل على سندات الخزانة المحلية

واصل الإقبال على شراء أدوات الدين الحكومية طويلة ومتوسطة الأجل تسجيل معدلات قياسية، بالرغم من استمرار تراجع العائد عليها، وبلغ معدل تغطية طروحات السندات المحلية الأسبوع الماضى، متوسط 3.82 مرة بالمقارنة مع 2.1 مرة نهاية الشهر الماضى، و3.06 مرة فى الأسبوع السابق.

وأعلنت وزارة المالية عن طرح سندات الأسبوع الماضى بقيمة 9.5 مليار جنيه، بينما تلقت عروض من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 36.3 مليار جنيه.

وتزامن ارتفاع شهية المستثمرين لاقتناء السندات المصرية مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة عليها بنحو 0.21 نقطة مئوية على الطرح لآجل 3 سنوات، مسجلة %14.098 الأسبوع الماضى، مقابل %14.312 على الطرح السابق، كما تراجعت 0.19 نقطة على السبع سنوات مسجلة %14.423 من %14.614 بينما صعدت بمعدل 0.9 نقطة على الطرح آجل 15 عاماً لتبلغ %15.234 مقارنة مع %14.342

«المالية» ترفع مبيعاتها 97% وتقلص الاقتراض عبر الأذون 29 %

فى المقابل واصلت وزارة المالية توسيع اعتمادها على السندات طويلة الآجل فى تمويل احتياجاتها المختلفة عبر سوق الدين المحلية، ورفعت اقتراضها بأكثر من %97 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتحصل على 18.8 مليار جنيه بزيادة 9.3 مليار جنيه عن القيمة الأصلية للطرح.

يشار إلى أن الوزارة رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %206 نهاية الشهر قبل الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى، نظرا لارتفاع الفائدة.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى إستراتيجية وزارة المالية التى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية زادت بالفعل لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من 5 %فى العام السابق عليه.

محلل: الاستثمار فى الآجال الطويلة أفضل حالياً فى ضوء ترجيحات هبوط الفائدة

وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إن لدى المستثمرين توقعات بإجراء خفض جديد لأسعار الفائدة على الجنيه، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى يعزز التوجه للاستثمار فى الآجال الطويلة من أدوات الدين الحكومية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.25 و9.25 و %8.75 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالي.

على جانب آخر ارتفعت معدلات الفائدة بشكل طفيف على أذون الخزانة المحلية قصيرة الآجل، مع تقلص الإقبال على شراءها، وسجل متوسط تغطية عطاءات الأسبوع الماضى 2.38 مرة، بالمقارنة مع 3.21 مرة فى الأسبوع قبل الماضى.

وزاد العائد على الأذون آجل 3 و 9 و 12 شهراً بواقع 0.008 و0.05 و0.006 نقطة مئوية على التوالى، بينما تراجع 0.05 نقطة على الأذون آجل 6 أشهر.

وأدى تباين الفائدة إلى استقرار متوسط العائد وفق مؤشر المال «IR» عند مستوى 13.268%تقريباً الأسبوع الماضى.

وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %28.8 لتحصل على 27.77 مليار جنيه، بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 39 ملياراً، بتراجع قدره 11.2 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة نحو 93 مليار جنيه.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الأخير، إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول إصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى، و %11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير 2020.

ووفقا للتقرير جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية، مدعوماً بارتفاع العطاءات المقبولة التى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب، وانعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020، وأول إصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة مع 0.8 مرة خلال الربع الثانى من 2020.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً، بمعدل 0.006 نقطة مئوية، مسجلاً %13.357 مقابل %13.351 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.23 مرة، بالمقارنة مع 4.49 مرة تقريباً فى الأسبوع السابق.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 37.14 مليار جنيه تقريباً، وافقت وزارة المالية منها على طلبات بقيمة 8.58 مليار جنيه، بتراجع قدره 2.9 مليار جنيه تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

كما زاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.025 نقطة مئوية إلى مستوى %13.292 مقارنة مع %13.267 على العطاء قبل الأخير، وأيضا تراجع معدل تغطية العطاء ليصل إلى 2.43 مرة، مقابل 3.08 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 26.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.4 مليار جنيه، أقل بنحو 2.5 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وصعد متوسط عائد الأذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.008 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.135%تقريباً، مقابل 13.127 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 2.01 مرة فى المتوسط، بدلاً من 2.25 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.05 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 6.24 مليار جنيه، بتراجع قدره 1.76 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

واستثناء مما سبق فقد تراجع متوسط عائد الأذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.05 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.245 مقابل %13.297 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.53 مرة ، مقابل 2.55 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13 مليار جنيه تقريباً، وافقت وزارة المالية على 4.5 مليار جنيه منها، بتراجع قدره 4 مليارات تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل تباينت الفائدة على السندات المحلية آجل 3 و7 و15 عاماً، بالتزامن مع تحسن قوى فى الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

وبلغت قيمة الطرح لآجل 3 سنوات 4 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو21.7 مليار جنيه تقريباً من خلال 174 عرضاً، بينما وافقت وزارة المالية على 64 عرضاً بقيمة 14.8 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.098

وسجلت قيمة الطرح لآجل 7 أعوام 4.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بعدد 77 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 12.8 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.47 فيما وافقت وزارة المالية على 14 عرضاً بقيمة 3.8 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.423

وبلغت قيمة الطرح لآجل 15 عاماً مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعدد 60 عرضاً بقيمة بلغت 1.8 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.3 وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 191 مليوناً فقط، بمتوسط فائدة %15.234.

طرح أدوات دين جديدة بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 10 مليارات من السندات و39 ملياراً من أذون الخزانة.

«المركزى» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 65 ملياراً عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 65 مليار جنيه، وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لآجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 8.9 مليار جنيه، وافق «المركزى» منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه لآجل 35 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 60.45 مليار جنيه، وافق المركزى على 59.45 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة %10.531 تقريباً.