الإقبال يتزايد على حجوزات مطروح خلال عطلة عيد الأضحى وتوقعات بإشغال كامل

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح أن نسب الأقبال على حجز الوحدات خلال عطلة عيد الأضحى مبشرة وتؤشر على تحقيق عطلة جيدة من حيث نسب الأشغال .

وقدر عدد من أعضاء مجلس أدارة الغرفة نسب الحجوزات قبيل أسبوع من عطلة العيد عند مستويات تتراوح من 30 إلى 65 % ، وسط توقعات بأن تصل إلى 100 % مع حلول عطلة العيد .

وأشار عبد الواحد إلى أن المخاوف تكمن في الطريق المؤدى إلى مطروح والذي يشهد عمليات إصلاح وهو ما قد ينعكس على حركه القادمين والمغادرين الى المدينه خلال عطلة العيد ، لافتين إلى أن المحافظة تتوفر بها كافه الخدمات والأغذيه والأحتياجات وهناك تجهيزات جيده تم أعدادها لموسم الصيف هذا العام .

فى البداية أكد سليمان على عبدالواحد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح ، على أن هناك إقبالا بشكل جيد على حجز الوحدات المصيفية خلال موسم عطلة عيد الأضحى هذا العام.

واعتبر عبد الواحد أن نسب حجوزات الوحدات حتى الأن مبشرة، لافتًا إلى أنها تتراوح من 60 إلى 65% قبيل بدء عطلة العيد بنحو أسبوع.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح، إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة هذه الحجوزات إلى 100% خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار عبد الواحد إلى أن المخاوف تكمن في الطريق المؤدى إلى مطروح والذي يشهد عمليات إصلاح وهو ما قد ينعكس على حركه القادمين والمغادرين الى المدينه خلال عطلة العيد.

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح ، إلى أن المحافظة تتوفر بها كافه الخدمات والأغذيه والأحتياجات وهناك تجهيزات جيده تم أعدادها لموسم الصيف هذا العام .

وأشار عبد الواحد إلى أنه قدتم تقسيط رسوم التراخيص الشواطئ للمنتفعين بها ، مشيراً إلى أن مشكلة توافر الغطاسين وحالات الغرق ستظل من أكبر التحديات حالياً .

وكان اللواء أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه سيتم فتح شواطئ مطروح العامة لاستقبال روادها من المصطافين من أول يونيو مع استمرار متابعة الجاهزية بالشكل اللائق لاستقبال زائرى وأهالي المحافظة

كما شهد محافظ مطروح أعمال تسوية الرمال بشاطئ منطقة الليدو مع ازالة المخلفات بالشاطئ لظهوره بالشكل اللائق ، وكذلك انهاء أعمال الدهانات ورفع كفاءة الكورنيش وكذلك مراجعة كفاءة دورات المياه بالشواطئ

وكذلك متابعة توزيع صناديق تجميع القمامة على الكورنيش مع اول يونيه،ومراجعة أغطية أعمدة الإنارة العامة وانارة الكشافات .

كما أشار سليمان على عبدالواحد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح ، إلى أن أسعار الوحدات السكنية والمصيفية متباينه وتتراوح في المتوسط من 200 جنيه 2000 جنيه في اليوم الواحد لتلك الوحدات.

ولفت إلى أن أسعار بعض الوحدات البعيدة عن البحر في منطقه علم الروم قبلي تبدأ من 250 إلى 300 جنيه لليوم الواحد ، وتزيد أسعار هذه الوحدات في شارع الاسكندريه حيث تبلغ من 450 إلى 500 جنيه في اليوم الواحد.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح ، على أن مناطق الكورنيش المطلة على البحر تختلف أسعارها حيث أنها ستبدأ من 1000 جنيه وتصل ألى 2000 جنيه في العديد من المناطق الأخرى.

من جانبه أكد مختار جبريل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح ، أن هناك تفاؤل بحركة الأقبال ونسب الأشغالات للوحدات والمصطافلين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن هناك تعاقدات تامة بالفعل مع بعض الشركات والكيانات و المؤسسات قد أبرمت منذ نحو عاميين .

وقدر نسب حجوزات فترة عيد الأضحى المبارك بأنها تتعدى 30% ، لافتاً إلى أنها من المتوقع أن تصل إلى 90 – 100% بحلول عطلة العيد .

وتوقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية فى مطروح ، أن تشهد أسعار الوحدات السكنية والمصيفية خلال هذا الموسم أرتفاعات نتيجة التضخم وزيادة الأسعار .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد ناقش يوم الخميس الماضى جهود الأسراع في تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة وتوفير مزيد من فرص العمل ومصدر الدخل لشباب مطروح وذلك بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية والدكتور جمعة محمد مدير فرع هيئة الرقابة على سلامة الغذاء بمطروح وممثلي الجهات التنفيذيه المعنية وإدارة مرور مطروح.

وتم مناقشة المناطق التى سيقام بها المشروع منها امام حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسي مطروح بعدد ١٣ نموذج لعربة الطعام المتنقلة مع التوجيه بتخطيط الموقع ووضع الفواصل وبما ييسر حركة السير والمواصلات ،مع توافر مصادر الكهرباء بالإضافة إلى المياه والصرف المجهز بها خزان مياه علوى وأحواض للصرف بالعربة.

كما تم بحث زيادة اقبال الشباب على مشروع عربات الطعام المتنقلة مع الاشارة الى المناطق المقترحة ومنها خلف مدرسةزاهر جلال الإعدادية ومدخل شاطئ روميل مع تيسير حركة المواصلات وتوفيرخدمات البنية التحتية اللازمة ووجه محافظ مطروح بضرورةالحفاظ على المظهر الحضارى والسياحى للمحافظة.