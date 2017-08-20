الإقبال والتقديم الإلكتروني ينعشان الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

بدور إبراهيم أنعش الإقبال الجماهيري، والتقديم الإلكتروني، الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي الذي طرح كراسات شروطه في 12 أغسطس الجاريجاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأحد، مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، لشرح طريقة

بدور إبراهيم

أنعش الإقبال الجماهيري، والتقديم الإلكتروني، الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي الذي طرح كراسات شروطه في 12 أغسطس الجاري

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الأحد، مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، لشرح طريقة التقديم الإليكتروني لحجز الوحدات السكنية بالإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبدالحميد إن اليوم الأحد هو أول أيام التقديم ودفع المقدمات، وهناك حوالي 1200 مواطن دفعوا المقدمات منذ الصباح.

وأوضح أن هناك إقبالاً هائلاً على سحب كراسات الشروط، حيث تم سحب أكثر من 50 ألف كراسة من مكاتب البريد منذ طرحها يوم السبت الماضي 12 أغسطس، وهو ما يؤكد أن السوق متطلع لطرح هذه الوحدات.

وأضافت “لا داع لقلق لمواطنين وتزاحمهم أمام مكاتب البريد، فقد تم طبع كراسات إضافية، وكل من يريد الحجز بالمشروع سيحصل على الكراسة الخاصة به بالرقم القومي”.

وتابعت: “لأول مرة بمشروع الإسكان الاجتماعي، يتم التقديم إليكترونياً ورفع المستندات من خلال موقع الصندوق ، ويتم دفع مقدمات الحجز في مكاتب البريد”.

وأوضحت مي عبد الحميد، أن “الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصر على فتح باب التقديم إلكترونياً بالمشروع، لحل الكثير من المشكلات منها توفير وقت العميل، ومنع الوسطاء، وغلق الباب أمام الفساد.

وأكدت مي عبدالحميد أنه “تم التنسيق مع وزارة الاتصالات بخصوص الموقع، وتم إجراء اختبارات للموقع على مدار شهر والتأكد من جاهزيته لتلقي طلبات العملاء، حيث يمكنه استقبال 10 آلاف حاجز في نفس الوقت”.

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إلى أن الاستعلام عن المتقدمين للحجز سيبدأ تباعاً بعد غلق باب الحجز يوم 20 سبتمبر المقبل، موضحة أن التقديم الإليكتروني سيختصر وقت دورة العمل إلى حوالي 15 يوماً بعد غلق باب الحجز، بدلاً من 6 أشهر في الإعلانات السابقة.

وعرض المؤتمر الصحفي، فيديو يوضح كيفية الحجز الإليكتروني بالمشروع من خلال الموقع الإليكتروني لصندوق التمويل العقاري (www.mff.gov.eg).

ويقوم العميل بالدخول على الموقع لإنشاء الحساب الخاص به، بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصله رسالة نصية SMS))، على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

وبعد ذك يقوم العميل بالدخول على حسابه، وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التي يرغب في التقدم إليها والمطروحة بالإعلان التاسع المنشور بالصحف، ثم يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة، والمذكورة بكراسة الشروط بصيغة PDF، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، وبعد ذلك يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

وبعد العرض، قام أحد المهندسين القائمين على الموقع بتنفيذ نموذج عملي للتقديم والحجز من خلال الموقع، حيث تم التأكيد على أن إجراءات التقديم تتضمن إدخال كل البيانات الخاصة بالعميل، بحيث لا يمكن استغلال بيانات أي مواطن في التقديم لمواطن آخر.

ووفق المهندس يجب إدخال البيانات بشكل دقيق وسليم، ويتم إرفاق المستندات بصيغة PDF، والموقع لن يقبل التسجيل في حالة وجود أى خانة فارغة، وفي حالة قيام العميل برفع أى مستند خاطئ أو غير واضح يمكنه التعديل خلال 24 ساعة

وأشار إلى أنه تم الربط مع البريد المصري من خلال الرقم القومي للعميل، للتأكد من سداد المواطن لمقدم الحجز.