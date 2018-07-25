الإفريقي للتنمية: 545 مليون دولار إجمالي تمويل مصر هذا العام

سمر السيد قال بنك التنمية الإفريقي، الأربعاء، إن الشراكة مع مصر والتي استمرت قرابة نصف قرن، أثمرت عن أكثر من 100 مشروعٍ وبرنامجٍ بالتزامات مالية تبلغ حوالي 7 مليار دولارٍ أمريكٍي ، مضيفاً أن إجمالي التمويل المخصص منه للقاهرة هذا العام يقدر بنحو 545 مليون دولار.وأضاف في بيان صحفي أ

سمر السيد

قال بنك التنمية الإفريقي، الأربعاء، إن الشراكة مع مصر والتي استمرت قرابة نصف قرن، أثمرت عن أكثر من 100 مشروعٍ وبرنامجٍ بالتزامات مالية تبلغ حوالي 7 مليار دولارٍ أمريكٍي ، مضيفاً أن إجمالي التمويل المخصص منه للقاهرة هذا العام يقدر بنحو 545 مليون دولار.

وأضاف في بيان صحفي أنه وافق علي توفير نحو 505.5 مليون دولار مِن إجمالي المبلغ الذي خصصه لمصر في 2018.

وأشار إلى أن هذا التمويل يتوزع بين 500 مليون لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصرى للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة و تم الإعلان عنه يناير الماضي ومنحة كورية بقيمة 0.6 مليون دولار لإجراء دراسة جدوي عن معالجة مياه الضرف بمحطة أبورواش ومنحة صندوق المياه العذبة البالغ قيمتها 4.9 مليون دولار للتنمية والتطوير.

ولفت في البيان إلى أن حجم المحفظة الاستثمارية التى خصصها لمصر العام الماضي سجلت نحو 580 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي المحفظة النشطة حالياً بالسوق المحلية تتكون من 31 عملية مستمرة تمثل التزام بقيمة2.957 مليار ، وهناك 9 قروض خاصة بالقطاع العام ” بما يمثل 90٪ من إجمالي الالتزامات” ، و5 مشاريع خاصة بالقطاع الخاص” بنسبة9٪”، و17 منحة “1٪”.

وتغطي المحفظة الاستثمارية قطاعات التشغيل متعددالقطاعات الذي يستحوذ علي نسبة 52.1 ٪، وقطاع الطاقة بنسبة 37.9 ٪”.

كما يستحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على نسبة 7.02 ٪ ، وتصل نسبة قطاع الزراعة والري إلي 1.98 ٪ بينما القطاعالاجتماعي يستحوذ على نسبة 0.8 ٪ وتبلغ نسبة القطاع المالي نحو 0.2 ٪ من إجمالي المحفظة .