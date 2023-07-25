«الإفريقي للتنمية» يصدر التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا لعام 2023 الخميس المقبل

يصدر المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية التقرير السنوي لعام 2023 للتوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال افريقيا لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، يوم الخميس المقبل27 يوليو .

ويقدم تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا، الذي يعد أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك، لمحة عامة عن اقتصادات شمال أفريقيا، بناءً على نهج إقليمي للتنمية.

وفي كل عام، يبحث هذا المنشور اقتصادات بلدان شمال أفريقيا الستة الأعضاء في مجموعة البنك (الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وتونس) ويفصل توقعاتها.

ويحمل الموضوع العام للتقرير لعام 2023 عنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”. وسيقدم التقرير أودري فيردير شوشان، الخبيرة الاقتصادية الإقليمية لشمال أفريقيا.

وسيكون هذا الحدث فرصة لاستكشاف النتائج الرئيسية للتقرير، وتحديد توقعات البنك للاقتصاد الكلي للمنطقة، وتقديم توصيات لتسريع التمويل الخاص للمناخ والنمو الأخضر، بما في ذلك من خلال الاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي يوفرها رأس المال الطبيعي في المنطقة. ويشارك في الحدث وزراء وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات وطنية وإقليمية وباحثون وأكاديميون بالإضافة إلى وسائل الإعلام المدعوة لحدث إصدار هذا التقرير.