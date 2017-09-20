الإفريقي للتنمية يخصص 150 مليون دولار لـ3 مشروعات طاقة متجددة

سمر السيد:صدق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على تخصيص 150 مليون دولار لصالح المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة ضمن برنامج الحكومة المعروف بـ«تعريفة التغذية»، ومن المقرر أن يبدأ التمويل بنهاية شهر أكتوبر المقبل، حسب ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك فى مصر.وأضافت فى تصريحات لـ«ال

سمر السيد:

صدق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى على تخصيص 150 مليون دولار لصالح المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة ضمن برنامج الحكومة المعروف بـ«تعريفة التغذية»، ومن المقرر أن يبدأ التمويل بنهاية شهر أكتوبر المقبل، حسب ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك فى مصر.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، على هامش فاعليات اليوم الختامى لمؤتمر اليورومنى أمس، أن فريقًا فنيًا من البنك سيزور مصر الأسبوع المقبل، لإعداد الدراسة النهائية لمشروع للصرف الصحى بمنطقة أبورواش، مشيرةً إلى أن هناك زيارة أخرى لبعثة رفيعة المستوى مطلع أكتوبر، لبحث إجراءات صرف 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثالثة من قرض لدعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.5 مليار دولار.

ولفتت إلى أن مصرفها يخطط لرفع حجم محفظة التمويلات المخصصة لمصر بنهاية العام، لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2.3 مليار حاليا، موضحة أن برامج التعاون المشتركة ترتكز على 3 قطاعات رئيسية، هى الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشمول المالى.

يشار إلى أن البنك الأفريقى للتنمية لديه إستراتيجية للعمل مع مصر بدأت منذ عام 2015 وتنتهى فى عام 2019، تتضمن تخصيص مجموعة من التمويلات من بينها 50 مليون دولار لبرنامج تيسيير التجارة بين مصر والقارة الأفريقية، بجانب عدد من المشروعات الأخرى، كمشروع الصرف الصحى بأبورواش وتطوير العشوائيات والطاقة.