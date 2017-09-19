الإفريقي للتصدير يدعم الصناعة في مصر بـ 500 مليون دولار‎

المال - خاص قال بنيديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات "Afreximbank"، إن البنك يدعم الصادرات المصرية بقوة، مشيرًا إلى قيام البنك بمنح مصر مؤخرًا تمويلا قيمته 500 مليون دولار خصيصًا لهذا الغرض، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتحول للتصدير نظرا…

المال – خاص

قال بنيديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للصادرات والواردات “Afreximbank”، إن البنك يدعم الصادرات المصرية بقوة، مشيرًا إلى قيام البنك بمنح مصر مؤخرًا تمويلا قيمته 500 مليون دولار خصيصًا لهذا الغرض، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتحول للتصدير نظرا لقدرتها الكبيرة على النمو بالصادرات.

وأشار أوراما إلى أن هذه المبالغ تم إيداعها في وقت سابق من العام الحالي لدى بنك مصر بقيمة 200 مليون دولار، والبنك الأهلي المصري بقيمة 300 مليون دولار، مشيرًا إلى ثقة البنك الافريقي للتصدير في قدرة مصر على تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

وأكد أوراما أن مصر لديهها صناعاات قوية كالنسيج، والصناعات الدوائية، والأغذية، إلا أنه أشار إلى أن أبرز مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هي ضعف قدرتها على الوصول للأسواق التصديرية.

وتوقع أوراما تحول مصر خلال 5 سنوات لأن تصبح أحد رواد التصنيع والتصدير بالقارة السمراء، مع جني برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة تطبيقه.

وبحسب أوراما تبلغ مساهمة مصر في محفظة البنك 4 مليارات دولار، بما يعادل 40% من إجمالي محفظة البنك.

ولفت أوراما إلى أن البنك يدعم القطااع التصديري في القارة السمراء، والتي لديها مقومات كثيرة أبرزها التعداد السكانثي البالغ 1.2 مليار نسمة، وتنوع الفرص القطاعية، وسهولة دخول السوق، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أبرز مشكلة توجيه القطاع التصديري في إفريقيا هي ضعف البنية التحتية.

وأوضح أوراما، خلال كلمته بمؤتمر اليورومني، اليوم الثلاثاء، أن البنك يدعم المصنعين بعدد من القطاعات الصناعية في القارة الإفريقية أبرزها الغذاء، والدواء، والنسيج، في ضوء فرص النمو الكبيرة لهذه الصناعات بالقارة السمراء، فيما أشار إلى أن أخر دولتين انضما غلى البنك هنا تشاد والسودان.