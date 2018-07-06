الإفريقي للتصدير والاستيراد يحتفل بالذكرى الـ 25 على تأسيسه بمشاركة 60 دولة

محمد سالم يحتفل البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد " Afreximbank" بالذكرى السنوية الـ 25، بحضور رؤساء وقادة ورجال الأعمال لأكثر من 60 دولة، المتوقع مشاركتهم في الاحتفال والاجتماع السنوي لعام 2018، في العاصمة النيجيرية أبوجا في الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري. يأتي هذا الحدث الذي سيُعق

محمد سالم

يحتفل البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ” Afreximbank” بالذكرى السنوية الـ 25، بحضور رؤساء وقادة ورجال الأعمال لأكثر من 60 دولة، المتوقع مشاركتهم في الاحتفال والاجتماع السنوي لعام 2018، في العاصمة النيجيرية أبوجا في الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجاري.

يأتي هذا الحدث الذي سيُعقد في فندق ترانسكورب هيلتون تحت شعار “الاحتفال بالماضي وتشكيل المستقبل”.

وسيجتمع 2500 مشارك من بينهم أكاديميون وممولون تجاريون ومصرفيون بارزون لمناقشة القضايا التي تتمحور حول التجارة البينية الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وسيكون الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا- المضيف الرئيسي للحدث من بين ستة رؤساء دول أفارقة من المتوقع حضورهم.

وسيحضر الحفل أليكو دانجوتي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة دانجوتي والسيدة كيمي أديوسون وزيرة المالية لجمهورية نيجيريا ومجموعة من الشخصيات الأفريقية والدولية الأخرى.