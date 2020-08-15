الإفريقية لإعادة التأمين توزع 3.3 مليون دولار على برامج مكافحة كورونا فى القارة

قررت الشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re توزيع 3.3 مليون دولار على برامج مكافحة فيروس كورونا فى جميع انحاء القارة الأفريقية وذلك بعد اعلان انضمامها لمعركة كوفيد 19 .

وأشار كورنيل كاركيزى ، العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة أن الأفريقية لإعادة أفريكا ري ومقرها الرئيسى لاجوس ، ستقوم بتوزيع 3.3 مليون دولار على كافة أصحاب المصلحة لدعم مكافحة Covid-19 في إفريقيا ، من خلال مؤسسة المسؤولية الاجتماعية المستقلة Africa Re Foundation. التابعة لمؤسستها

2 مليون دولار لمكاتب الافريقية فى 8 مدن ومنها القاهرة

وأضاف أن قررت الشركة كانت قررت الصرف بعد اجتماعها السنوي في 30 يونيو الماضى والذى كان سيتم إنفاقه على الحملات الإعلامية والوقاية والإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية (PPE).

وأوضح كورنيل كاركيزى أنه سيتم تقسيم تمويل مكافحة فيروس كورونا Covid-19 المستجد بتخصيص 2 مليون دولار أمريكي للمدن الثماني التي تستضيف مكاتب Africa Re: لاغوس وجوهانسبرغ ونيروبي والقاهرة وأبيدجان والدار البيضاء وأديس أبابا وإيبين في موريشيوس.

ولفت إلى تخصيص مبلغ إضافي قدره 820 ألف دولار أمريكي إلى جمعيات التأمين في الدول الأعضاء ، بينما سيخصص 500 ألف دولار أمريكي إلى المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المبالغ استهدفت تخفيف مخاطر الازمة الصحية وتداعياتها

ووصف كاريكيزي ذلك النشاط للشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re ، بأنه واجب ، وكذلك مصدر فخر ، للمساهمة في التخفيف من مخاطر الأزمة الصحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية .

وجدير بالذكر أن بنك التنمية الأفريقي ، المساهم في Africa Re ، قدم الدعم للاستجابة لمكافحة الوباء في جميع أنحاء القارة ، حيث صرف 426 مليون دولار هذا الشهر إلى الرعاية الصحية والشركات الصغيرة إضافة إلى أن البنك الأفريقي للتنمية خصص في السابق 10 مليارات دولار لهذا الشأن

تعرف على هيكل ملكية الشركة الافريقية لاعادة التأمين

كما شهد الشهر قبل الماضى إعلان مؤسسة التمويل الدولية عن تمويل 5.6 مليار دولار للقطاع الخاص في إفريقيا.

ومن المعروف ان هيكل ملكية الشركة الافريقية لإعادة التأمين يتكون من 41 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي ، و 112 شركة تأمين وإعادة تأمين أفريقية ، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB) وشركات التأمين الدولية Axa Africa Holding و Fairfax Financial Holding و Allianz التي استحوذت عليها.