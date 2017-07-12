الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي تستهدف أقساطا بـ50 مليون دولار

تستهدف شركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى- ذراع أفريكارى بالسوق المصرية – تحقيق أقساط إعادة تكافل تصل إلى 50 مليون دولار بنهاية العام الحالى، حسبما كشف عمر جودة المدير الإقليمى للشركة.

وقال جودة أن محفظة أقساط «الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى» بلغت 42 مليون دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 38 مليون دولار للعام السابق عليه بزيادة 4 ملايين دولار، بنسبة نمو تجاوزت %10، لافتا إلى أن حصة السوق المصرية تتجاوز %8 من حجم الأعمال سنويا.

وأشار إلى أن «أفريكارى – تكافل» سددت 15 مليون دولار تعويضات بنهاية العام المالى الماضى، فيما حققت الشركة فائضًا عامًا فى نتائج الأعمال بلغ حوالى 1.4 مليون دولار.

وأوضح أن إجمالى أصول الشركة بلغ 94.6 مليون دولار فى 30 يونيو 2016، مقابل 81 مليونا نهاية يونيو 2015، إضافة إلى تجاوز حقوق المساهمين 15 مليون دولار نهاية العام الماضى.

وأكد جودة أن تطور نتائج الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى أدى الى حصولها على جائزة أفضل شركة إعادة تأمين تكافلى فى الشرق الأوسط من مؤسسة «Middle East Insurance review» فى 2016، علاوة على أنها تلعب دورا مهما خارج القارة، باعتبارها لاعبا دوليا مشاركا فى معظم عمليات الإعادة التكافلية خارجها.

وكشف جودة أن التقرير الذى خرجت به مؤسسة «ميدل إيست ريفيو» استند إلى قوة الشركة فنيا طوال مدة عملها التى تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى ما لديها من فصل كامل لمحفظة التكافل عن محفظة الأفريقية لإعادة التأمين، وكذلك كل الحسابات والصناديق مع هيكلة كاملة لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية وفريق إعادة تكافلى متخصص، فضلا عن أنها تتبنى نموذج الوكالة للإدارة كتكلفة فعلية ونموذج المضاربة فى تحقيق نسبة من صافى الدخل.

وتشارك الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى كعضو فى عدة هيئات تكافل دولية، منها الاتحاد العالمى للتأمين التعاونى والتبادلى (ICMIF) ومجموعة التكافل العالمية (GTG) والاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى (IFTI).