الإفريقى للتنمية من يورومني: الشراكة مع مصر طويلة

سمر السيدقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، إن الشراكة مع مصر طويلة وممتدة وقد بدأت منذ عام 1974. جاء ذلك في كلمتها بفعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة. وأوضحت المقدم أن حجم المحفظة الجارية لمشروعات البنك فى مصر تبلغ نحو 2.3 مل

سمر السيد

قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، إن الشراكة مع مصر طويلة وممتدة وقد بدأت منذ عام 1974.

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة.

وأوضحت المقدم أن حجم المحفظة الجارية لمشروعات البنك فى مصر تبلغ نحو 2.3 مليار دولار

وأشارت إلى أن البنك لديه 3 مجالات من الشراكة مع الحكومة تم وضعها فى إطار عمل بدأ منذ عام 2015 حتى عام 2019، وتتوزع بين دعم قطاع الطاقة بجانب مشروعات تغير المناخ، علاوة على قطاع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمياه والصرف الصحى والتعليم والصحة و البنية التحتية والمشروعات الصغيرة

ونبهت إلى أن البنك قام بتدعيم مصر خلال المرحلة الانتقالية التى مرت بها، ويتم التناقش مع الحكومة باستمرار حول المشروعات التى يتم تمويلها، مشيرة إلى قطاع الطاقة يستحوذ على 40 فى المئة من إجمالى التمويلات المقدمة محليا .

وقالت ليلي المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، إن البنك وفر مؤخراً تمويل لمشروعات مصربة بقطاع الصحة عبر ما يسمى “private equity”، لافتةً إلى أن الشراكة مع الحكومة طويلة وممتدة وقد بدأت منذ عام 1974 .

وأضافت أن البنك يدعم بناء قدرات القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية التى تمهد الطريق للإصلاح الاقتصادى بصفة عامة ويساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والحصول على التمويل.