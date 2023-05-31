الإفريقى للتنمية: مصر استقبلت 5.1 مليار دولار استثمارات فى 2021

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الإفريقى للتنمية أن مصر احتلت المركز الثانى من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة عام 2021 واجتذبت ما يقرب من 5.1 مليار دولار.

وأضافت البيانات الصادرة ضمن تقرير توقعات الاقتصادات فى إفريقيا لعام 2023 أن جنوب إفريقيا كانت أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021 باستثمارات تزيد عن 40.9 مليار دولار، أى ما يقرب من نصف إجمالى التدفقات الوافدة إلى دول القارة فى ذلك العام ، تلتها مصر وموزمبيق حيث اجتذب كل منهما ما يقرب من 5.1 مليار دولار بما يمثل حوالى 6.2 % من الحجم الإجمالي.

وفى السياق ذاته توقع التقرير تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 4.4% فى العام الجارى مقابل %6.6 مقدرة العام الماضي، على أن يصعد إلى %5.1 العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم ارتفع من 4.5% فى العام المالى 2020/ 2021 إلى %8.5 فى العام المالى 2021/ 2022 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وقال إن عجز الحساب الجارى انكمش إلى %3.5 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2021/ 2022 مقابل %4.4 فى العام المالى السابق له 2020/ 2021 بسبب ارتفاع إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار على الترتيب.

وأشار البنك الإفريقى للتنمية إلى أن القطاع المصرفى لا يزال مربحًا و ذو رأس مال جيد ، مشيرًا إلى بلوغ معدل القروض المتعثرة %3.2 فى يونيو 2022 ، موضحا أن الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية قللت من أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر الضعيفة.

كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت فى تصريحات سابقة إنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية والتى من المحتمل أن تمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالى الجارى 2023-2022.

وقالت “السعيد” إنه مع تطور الاتجاهات التضخمية فى الاقتصاد المصرى و بالرغم من نجاح الدولة فى كبح جماحه وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (%25 عام 2017-2016) إلى أقل من %5 عام 2021-2020 إلا أن المعدل عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر فى الصعود وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وفى سياق آخر أفاد التقرير أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى موزمبيق ازداد بنسبة %68 فى عام 2021، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات توجهت إلى حد كبير للمشاريع الخضراء فى قطاع الطاقة.

وحسبما ذكر التقرير استحوذت نيجيريا على5.8 % من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة إلى إفريقيا، و إثيوبيا على %5.1 من التدفقات على الرغم من التحديات الاقتصادية .

وتابع التقرير أن الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر يتجه فى هذه البلدان بشكل متزايد إلى مشاريع موارد الطاقة النظيفة.

ويرى البنك أن محفظة الاستثمارات تظهر عدم تجانس كبير عبر البلدان فى إفريقيا، مضيفاً أن موريشيوس وجنوب إفريقيا سجلتا أكبر تدفقات خارجية فى عام 2021 ، لكن عددًا قليلاً من البلدان سجل تدفقات صافية وتشمل مصر بواقع (18 مليار دولار)، ونيجيريا (5.9 مليار دولار).

وتشير تقديرات البنك إلى أن هروب رأس المال بالقارة السمراء من خلال تدفقات الاستثمار الصافية إلى الخارج استمر فى عام 2022 مسجلًا نحو 28 مليار دولار، وهو ما يقترب من مستوى عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة بالسياسات النقدية الانكماشية فى البلدان المتقدمة.

وفى سياق متصل استقرت المساعدات الإنمائية الرسمية لإفريقيا عند 65 مليار دولار فى عام 2021 بعد القفزة التى حققتها سابقًا والبالغة %28 فى عام 2020.

وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة فى تلك المساعدات منذ عام 2020 عكست الدعم المقدم من المجتمع الدولى لمساعدة الحكومات الإفريقية على معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وقال التقرير إن البلدان الإفريقية التى شهدت أكبر زيادة فى المساعدات الإنمائية الرسمية فى عام 2021 شملت مصر بنسبة %428 وغينيا الاستوائية «%115» وأنغولا %109 والجابون «%82» والسودان %60.

وأوضح التقرير أن المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر بلغت خلال عام 2021 نحو 8.2 مليار دولار وإثيوبيا 4 مليارات والسودان بواقع 3.8 مليار ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 3.5 مليار دولار، ونيجيريا بقيمة 3.4 مليار ، وكينيا 3.1 مليار دولار.

وأكد تقرير البنك أن البلدان الإفريقية تحتاج إلى الاستفادة من هذا الدعم الخارجى لمعالجة نقاط الضعف القائمة وبناء اقتصادات أكثر مرونة ، بالنظر إلى المخاطر التى تعيد الاقتصادات المتقدمة فيها تخصيص الموارد لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية فى أوكرانيا على حساب الوفاء بالتزامات المساعدات الإنمائية الرسمية للقارة.

وحصلت أوكرانيا على 16.1 مليار دولار من المساعدات الإنمائية الرسمية الصافية، أى ما يعادل %7.8 من إجمالى موارد المساعدات التى تم تقديمها العام الماضي.

يشار إلى أنه تم إطلاق التقرير فى ضوء انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.