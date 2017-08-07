الإفراج عن 38 من مشجعي الفيصلي بعد القبض عليهم بالإسكندرية

وكالات: أكد السفير الأردنى لدى جمهورية مصر العربية على العايد، أنه تم قبل قليل الأفراج عن جميع مشجعى النادى الفيصلى، الذين جرى توقيفهم فى مدينة الإسكندرية الليلة الماضية، على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها استاد الإسكندرية، عقب مباراة فريق الفيصلى مع الترجى التونسى فى نهائى البطولة العربية لكرة ا

وكالات:

أكد السفير الأردنى لدى جمهورية مصر العربية على العايد، أنه تم قبل قليل الأفراج عن جميع مشجعى النادى الفيصلى، الذين جرى توقيفهم فى مدينة الإسكندرية الليلة الماضية، على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها استاد الإسكندرية، عقب مباراة فريق الفيصلى مع الترجى التونسى فى نهائى البطولة العربية لكرة القدم.

وعبر السفير العايد، فى تصريح اليوم، عن شكره وتقديره للتعاون الكامل، الذى أبدته الحكومة والجهات الرسمية المصرية المختصة، بهدف إنهاء هذا الموضوع، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس المستوى المتقدم الذى بلغته العلاقات “الأردنية – المصرية” فى مختلف المجالات، وبتوجيهات مباشرة من القيادتين الحكيمتين فى البلدين الشقيقين.

وأوضح أن عدد الأشخاص المفرج عنهم، بلغ ٣٨ أردنيا من مشجعى النادى الفيصلى، وجميعهم بخير وصحة بحمد الله، مشيرا إلى أنهم سيعودون بحول الله إلى أرض الوطن الغالى اليوم، وفى أول طائرة مغادرة إلى عمان.

يشار إلى أن السفير العايد، وطاقم السفارة الدبلوماسى، تواجدوا منذ اللحظات الأولى للأحداث فى المراكز الأمنية فى مدينة الإسكندرية، بهدف إنهاء ما حدث والأفراج عن الموقوفين، حتى يعودوا إلى عمان الليلة الماضية، على متن طائرتهم التى قدموا بها، إلا أن إجراءات وترتيبات إدارية، خاصة بالجانب المصرى، قد حالت دون ذلك، مما أدى إلى تأخير الإفراج عنهم حتى صباح اليوم.