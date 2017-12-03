الإفراج عن 3636 سيارة فاخرة خلال 9 أشهر

شريف عيسى: بلغ إجمالى عدد السيارات الفاخرة المستوردة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى 3636 سيارة، من 10 علامات تجارية، تم الإفراج عنها جمركياً من منفذ الإسكندرية الجمركى. واقتنصت مرسيدس المركز الأول فى صدارة العلامات الفاخرة، بعد تمكنها من الإفراج عن 1729 سيارة، خلال ا

شريف عيسى:

بلغ إجمالى عدد السيارات الفاخرة المستوردة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى 3636 سيارة، من 10 علامات تجارية، تم الإفراج عنها جمركياً من منفذ الإسكندرية الجمركى.

واقتنصت مرسيدس المركز الأول فى صدارة العلامات الفاخرة، بعد تمكنها من الإفراج عن 1729 سيارة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017، تبعتها BMW بإجمالى 353 وحدة، فيما جاءت بالمركز الثالث أودى بإجمالى 348 وحدة.

وحصدت فولفو المركز الرابع فى صدارة القائمة، بإجمالى 155 سيارة، فيما حلت لاند روفر بالمركز الخامس بعدد 26 سيارة..

إجمالى السيارات الفاخرة المستوردة فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017 :