الإفراج عن سعودي مختطف في لبنان

رويترز قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم، إنه تم إطلاق سراح رجل سعودي كانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اختطافه في لبنان. وتأتي هذه القضية وسط الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وقالت الوكالة: ”تم الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني

رويترز



قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم، إنه تم إطلاق سراح رجل سعودي كانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اختطافه في لبنان.

وتأتي هذه القضية وسط الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الوكالة: ”تم الإفراج عن المخطوف السعودي علي البشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني“.

كانت السعودية والكويت والإمارات والبحرين قد نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان وحثت الموجودين منهم هناك على المغادرة مع تصاعد التوتر.

واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الأربعاء السعودية باحتجاز رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري رهينة، وتنفي السعودية والحريري أن يكون محتجزا في المملكة.

وعندما أعلنت السعودية الأسبوع الماضي اختطاف أحد مواطنيها قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن سلامة المقيمين والزوار السعوديين أولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية.