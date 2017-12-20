الإفراج عن السفينة مرسى علم من ميناء إيطالى

❏ التحفظ على السفينة رأس سدر بميناء جبل على بالإمارات قرابة الشهرالمال ـ خاصأفرجت السلطات الإيطالية عن السفينة «مرسى علم»، التى تتبع الشركة المصرية للملاحة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى.قال مصدر بالشركة، إنه سددت المديونية التى حجزت السفينة بسببها التى تصل إلى قرابة مليون

❏ التحفظ على السفينة رأس سدر بميناء جبل على بالإمارات قرابة الشهر

المال ـ خاص

أفرجت السلطات الإيطالية عن السفينة «مرسى علم»، التى تتبع الشركة المصرية للملاحة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى.

قال مصدر بالشركة، إنه سددت المديونية التى حجزت السفينة بسببها التى تصل إلى قرابة مليون يورو على دفعات.

كشف حسن غنيم، عضو مجلس إدارة الشركة عن أنه حجز على إحدى سفن الشركة «مرسى علم» بإيطاليا لمديونية على الشركة، لصالح أحد العملاء والمطالبة بمستحقات تصل إلى مليون يورو.

لفت إلى أن المركب التى احتجزت تعمل فى نشاط الفيدر «المعروف أنه عبارة عن قيام السفن الأم بإلقاء معظم حمولتها فى الموانئ الأكبر حجما ونقل تلك الحاويات من خلال السفن الأصغر «الفيدر» لباق موانئ المنطقة الأقل حجما، وتقترب قيمتها من 3 ملايين يورو.

تابع «غنيم» أن تشغيل المركب مؤخرا ضمن أسطول الشركة المكون من 6 مراكب، منها المنوفية، والحسين، داخل الصيانة منذ فترة طويلة، والباقى تأجيره باليوم، إلا أن الشركة أصبحت عاجزة عن سداد المرتبات التى تصل شهريا إلى 2.3 مليون جنيه.

لفت إلى أن الشركة تحصل شهريا من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على المرتبات، ولا يمكن التعامل مع أى بنوك عند التعامل مع الشركات التى تستأجر مراكب الشركة بسبب وجود مديونية للضرائب تصل إلى 40 مليون جنيه، ما يعنى أنه حال التعامل مع البنوك فى أى أموال يحجز عليها.

وتعد المصرية للملاحة مملوكة بنسبة %90 لصالح الوطنية للملاحة، والباقى يتبع القابضة للنقل البحرى والبرى.

وفى نفس الصدد تم الاحتجاز على السفينة «رأس سدر» التابعة للشركة بميناء جبل على بالامارات، وذلك بسبب مديونيات على السفينة والتى تم تأجيرها منذ ايام، ولأرسل طاقم السفينة عددا من الرسائل أنهم يعانون من مشكلات كبيرة، ولا يوجد أى استجابة من الشركة حتى الآن، منذ قرابة الشهر تقريبا.