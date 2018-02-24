الإفراج عن السفينة كوكو المتسببة فى تحطم ونش الإسكندرية للحاويات

المال ـ خاص أفرجت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا عن سفينة الحاويات «كوكو بونشى» المملوكة للخط الملاحى كوسكو الصيني، بعد الحصول على الضمانات المالية لتوريد ونشين رصيف عملاق، لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات. بحسب مصدر مسئول بشركة الإسكنرية لتداول الحاويات، فلم…

المال ـ خاص

أفرجت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا عن سفينة الحاويات «كوكو بونشى» المملوكة للخط الملاحى كوسكو الصيني، بعد الحصول على الضمانات المالية لتوريد ونشين رصيف عملاق، لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات.

بحسب مصدر مسئول بشركة الإسكنرية لتداول الحاويات، فلم تكتفى التسويات بين وكيل السفينة وشركة الإسكندرية عند هذا الحد، بل حصلت الشركة على تعويض يسمى «ما فاتها من كسب» خلال فترة تعطل الرصيف عن استقبال السفن بعد الحادث.

تسببت السفينة كوكو بونشى فى تحطم أحدث ونشين عملاقين لشركة الإسكندرية، بميناء الدخيلة خلال نوفمبر الماضي، وتحفظت نيابة ميناء الإسكندرية على السفينة لحين التسوية بين وكيل السفينة ومحطة الحاويات.

ألمح المصدر إلى أن شركة الإسكندرية لن تطرح مناقصة بين الشركات المصنعة لتوريد الونشين، لكن بالأمر المباشر من نفس شركة التصنيع التى قامت بتوريد الونشين المتهالكين، هى شركة « ZPMC» الصينية، التى تعد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا النشاط، بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه.

قامت شركة الإسكندرية بتحديث أوناشها ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2017/ 2016، واستقبلت فى مارس الماضى 2 ونش رصيف عملاق سوبر بوست بنماكس تصنيع شركة ZPMC الصينية حمولة 65-75 طنًا – المسافة بين القضيبين 30 مترًا – وطول ذراع التحميل 61 مترًا – والمسافة تحت إطار المناولة 41 مترًا بتكلفة مالية قدرها 16.9 مليون دولار، ليصبح إجمالى أوناش الرصيف العملاقة بمحطة الدخيلة 10.

توقعت «المال»، أن يصل حجم التعويضات التى تحصل عليها الشركة فور الحادث فى نوفمبر الماضي، بعد المعاينات التى تقوم بها شركات التأمين العالمية « أندية الحماية والتعويض» إلى 400 مليون جنيه، متضمنة توريد ونشين جدد، وإصلاح تكسير الرصيف، علاوة على ما فات الشركة من كسب.

بدورها قامت هيئة الميناء بوقف المرشد الخاص بالهيئة عن العمل، الذى يعد المتسبب الرئيسى فى الحادث، لا سيما أن الذى يقود السفينة من منطقة المخطاف إلى تراكيها للرصيف.

عدلت شركة الإسكندرية من توقعاتها للعام المالى المقبل ليصبح ما تتوقعه من إيرادات 2.8 مليار جنيه بدلا من 3 مليارات أعلنت عنها بداية فبراير الجاري، فيما أبقت على ما تتوقعه من صافى الربح ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، ومن المقرر عقد جمعية عمومية خلال ايام لمناقشة الموازنة التقديرية لها والموافقة عليها.