الإفراج عن البضائع المستوردة من الهند دون اشتراط أصل شهادة المنشأ

وافقت مصلحة الجمارك بميناء دمياط بالافرج عن البضائع المستوردة من الهند بعد عدم وقفها لعدة ايام .

وقالت هنا عزت – مستخلص جمركي – ان الهند قامت بإغلاق تام لمؤسساتها حتي يوم 3 مايو المقبل، ومن الصعب الحصول على أصل شهادة المنشأ لتلك البضائع، في حين أن مصلحة تطالب أصحاب الشأن ونوابهم من المستخلصين بأصل شهادة المنشأ.

وتم تدخل شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عبر رئيس الغرفة أحمد الوكيل لدى السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك للإفراج عن الرسائل القادمة من الهند دون هذا الشرط.

وأضافت ” عزت ” انه جاري تعميم القرار على كافة الموانئ المصرية من قبل مصلحة الجمارك ضمن حزمة القرارات المتخذة لتسهيل الإفراج عن البضائع المستوردة.

وكانت قد أعلنت غرفة تجارة الاسكندرية عن تشكيل لجنة لرصد كافة المشكلات التي تواجه المستوردين والمصدرين خاصة المتعاملين مع الموانئ المصرية.

وكانت اللجنة برئاسة المهندس محمد فتح الله عضو الغرفة، وبعضوية كلا من أحمد مصطفى نائب رئيس منظم الفياتا العالمية، ومدحت حبشي رئيس شعبة مستخلص الجمارك، و محمد العنتبلي عضو شعبة النقل الدولي، وريهام عادل رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، وخالد فتح الله عضو شعبة مستخلصي الجمارك ، والدكتور أحمد الخراشي بشعبة اصحاب الصيدليات والدكتورة أميرة شوقي شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير من شعبة النقل الدولي، ومحمد المهداوي أمين عام الغرفة.

ونجحت اللجنة في عدد من الامور التي كانت تهدد سلسلة الامداد من أهمها عدم القبض علي المستخلصين أثناء فترة الحظر، وموافقة وزارة النقل والداخلية على حركة الشاحنات المتجهة من والي الميناء.

كما توصلت اللجنة لحلول بخصوص فتح الموانئ والمنافذ الجمركية 24 ساعة أمام تداول البضائع، علاوة على التدخل لدى شركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” AICT ” ليتم قبولها دفع مستحقاتها عبر الحساب البنكي ليتم الدفع الالكتروني لها لضمان عدم التكدس بمكاتبها.

وقامت اللجنة بالتواصل مع التوكيلات الملاحية للإستعلام عن الفواتير عبر البريد الالكتروني لعدم التكدس بمكاتبها، كما أن اللجنة طالبت هيئة ميناء الاسكندرية بزيادة المساحة المخصصة لهيئة سلامة الغذاء بالميناء، وزيادة أعمال التطهير والتعقيم داخل الميناء.