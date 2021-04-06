الإفتاء: 10 جنيهات كفارة إفطار يوم في رمضان ويمكن إخراج عن ما سبق (فيديو)

أشار إلى أن قيمة كفارة الإطعام قليلة لأن هناك فقراء ولا يمكنهم دفع أكثر من ذلك

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك معايير لا ترد بالإهواء من أجل توضيح كفارة إفطار يوم من رمضان ، مشيرا إلي أن الحديث النبوي واضح ( إنه من لا يستطيع صيام رمضان وأدركه الكبر عليه كل يوم مد من قمح )

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد ، إن مد من قمح بما يعادل من 500 الي 600 جرام قمح وعندما يتم احتسابه ستصبح قيمته ما يقرب من 8.5 جنيهات.

وأضاف عاشور ، أنه مع التقريب ستصبح 10 جنيهات كفارة إفطار يوم واحد في شهر رمضان ، كما أن كفارة اليمين لمن يقسم قسم و لا يوفيه ، و هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه الشخص.

وتابع عاشور ، أنه يمكن إخراج كفارة عن الأيام الماضية في شهر رمضان الماضي أو ما قبله قائلا : “يمكن إخراج عن ما سبق ، ولكن لا يمكن إخراج كفارة عن شهر رمضان لم يأتي بعد”.

وأشار إلى أن قيمة كفارة الإطعام قليلة لأن هناك فقراء ولا يمكنهم دفع أكثر من ذلك .