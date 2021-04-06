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الإفتاء: 10 جنيهات كفارة إفطار يوم في رمضان ويمكن إخراج عن ما سبق (فيديو)

أشار إلى أن قيمة كفارة الإطعام قليلة لأن هناك فقراء ولا يمكنهم دفع أكثر من ذلك
محمد مجدي 8:21 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 8:21 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك معايير لا ترد بالإهواء من أجل توضيح كفارة إفطار يوم من رمضان ، مشيرا إلي أن الحديث النبوي واضح ( إنه من لا يستطيع صيام رمضان وأدركه الكبر عليه كل يوم مد من قمح )

وقال عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد ، إن مد من قمح بما يعادل من 500 الي 600 جرام قمح وعندما يتم احتسابه ستصبح قيمته ما يقرب من 8.5 جنيهات.

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وأضاف عاشور ، أنه مع التقريب ستصبح 10 جنيهات كفارة إفطار يوم واحد في شهر رمضان ، كما أن كفارة اليمين لمن يقسم قسم و لا يوفيه ، و هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه الشخص.

وتابع عاشور ، أنه يمكن إخراج كفارة عن الأيام الماضية في شهر رمضان الماضي أو ما قبله قائلا : “يمكن إخراج عن ما سبق ، ولكن لا يمكن إخراج كفارة عن شهر رمضان لم يأتي بعد”.

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وأشار إلى أن قيمة كفارة الإطعام قليلة لأن هناك فقراء ولا يمكنهم دفع أكثر من ذلك .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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