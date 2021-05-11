موعد عيد الفطر 2021.. الإفتاء: الخميس أول أيام العيد

أول أيام عيد الفطر المبارك ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وأن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1442 هجريا، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وألقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.

وكشفت حسابات فلكية أجراها علماء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يومًا.