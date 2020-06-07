الإفتاء: الألعاب الإلكترونية مباحة بشرط ألا يكون فيها قمار أو محظور شرعي

مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيه ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه

أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد، فتوى بشأن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مؤكدة أنها مباحة بشروط، نقلا عن روسيا اليوم.

وأشارت إلى أن الألعاب مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، لكي تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس، بشرط ألا يكون فيها قمار أو محظور شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيه ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد حذر من خطورة لعبة ببجي PUBG، وبعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشباب وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدًا عن الواقع، وتنمي لديهم سلوكيات العنف.

مؤكداً حرمة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يقصد من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة وازدراء الدين.