الإعلي للاعلام: صدي البلد تقدم اعتذارًا اليوم والفيديو المذاع مفبرك

إيمان عوفأعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه بدأ منذ أمس تحقيقًا شاملًا استمع خلاله إلى رئيس قناة "صدى البلد"، أكد فيه أن التسجيل الصوتي الذي أذاعته القناة من خلال برنامج "على مسئوليتي" أمس مفبرك، وأوضح أن إدارة القناة تأكدت من ذلك، وأن مذيع البرنامج قال إن التسجيل دُس عليه، وقالت الإدارة إن القناة ست



إيمان عوف

أعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه بدأ منذ أمس تحقيقًا شاملًا استمع خلاله إلى رئيس قناة “صدى البلد”، أكد فيه أن التسجيل الصوتي الذي أذاعته القناة من خلال برنامج “على مسئوليتي” أمس مفبرك، وأوضح أن إدارة القناة تأكدت من ذلك، وأن مذيع البرنامج قال إن التسجيل دُس عليه، وقالت الإدارة إن القناة ستقدم اعتذارًا علنيًا للمشاهدين على شاشاتها مساء اليوم.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا ظهر أمس، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وذلك في إطار متابعة للتغطية الإعلامية لحادث الواحات، وناقش الاجتماع مدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعايير المهنية والإعلامية، وذلك من خلال تقارير لجان الرصد والتقييم والشكاوى.

وأكد المجلس في بيان له، أن غالبية الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، رغم نقص المعلومات المتاحة التزمت في تغطيتها للحادث بالمعايير والقواعد الإعلامية والمهنية.

وشدد على أن عددًا محدودًا من الصحف والفضائيات ارتكبت تجاوزات ساهمت في تضليل الرأي العام، وخلقت مناخًا مروجًا، لمزاعم الإرهابيين وأهدافهم، كما ظهر في عدد من وسائل الإعلام كثير من الذين ادعوا أنهم عالمون ببواطن الأمور، تحت اسم خبراء، وروجوا لقصص لا أساس لها من الصحة.

وأكد المجلس أن غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبررًا لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة، خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومى للبلاد.

ورأى المجلس أن بعض الإعلاميين خلطوا في تغطيتهم بين الرأي والمعلومة، وهي مخالفة إعلامية جسيمة، وقرر المجلس أمام هذه التجاوزات فتح تحقيق يشمل كل المتجاوزين.

وكان المجلس قد قام بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة قناة صدى البلد، وإلى مديرتها وإلى المذيع للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التجاوز الذي وقع في برنامج “على مسئوليتي”.

وأوضح المجلس أن التحقيقات تتم طبقًا للقانون، باعتباره السلطة المختصة بذلك، وسوف تواصل لجان المجلس التحقيق في جميع المخالفات الإعلامية، كما يواصل المجلس متابعته للأداء الإعلامي.