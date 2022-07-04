الإعلان عن نتيجة تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية – الجلالة – العلمين الدولية – المنصورة الجديدة) عن تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المُعادلة الذين تقدموا عبر منظومة التقدم الإلكترونية، وأتموا كل اختبارات القبول واستكملوا رفع كل المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها، وتم إخطار الطلاب الذين تم تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.

واستبعد مكتب القبول والتنسيق عددًا من الطلاب من منظومة التقدم؛ لارتكابهم مُخالفات لقواعد الاختبارات الإلكترونية.

ويؤكد مكتب القبول والتنسيق أن الطلاب الذين تم تنسيقهم وفقًا للرغبة الأولى فقط، وما زالت الفرصة مُتاحة أمام باقي الطلاب في التنسيق على الرغبات التالية، وفقًا لمراحل التنسيق القادمة.

ويُعلن المكتب عن عقد الجولة الثانية من الاختبارات عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة .ويهيب مكتب القبول والتنسيق بالطلاب سرعة استكمال وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية للتقدم، وكذلك رفع صور الشهادات المُعادلة لمن ظهرت نتائجهم.

كما أنه تم تفعيل حسابات جميع الطلاب الذين أتموا كتابة الرغبات ودفع الرسوم المقررة، ويمكنهم الدخول على هذه الحسابات والتأكد من عملها بشكل صحيح، حيث سيتم إرسال بيانات الاختبارات على هذه الحسابات.