الإعلان عن كشف أثرى السبت المقبل

المال ـ خاص: تعلن وزارة الآثار عن بداية كشف أثرى كبير لجبانة فى المنيا يوم السبت المقبل، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واعدة خلال 5 أعوام. قال وزير الآثار، خالد العنانى، إن متحف سوهاج سيتم الانتهاء من أعمال تطويره أواخر شهر مارس المقبل، مؤكدا أنه يعد واحدا من أهم افتتاحات الوزارة بعد ثورة يناير، متا

المال ـ خاص:

تعلن وزارة الآثار عن بداية كشف أثرى كبير لجبانة فى المنيا يوم السبت المقبل، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واعدة خلال 5 أعوام.

قال وزير الآثار، خالد العنانى، إن متحف سوهاج سيتم الانتهاء من أعمال تطويره أواخر شهر مارس المقبل، مؤكدا أنه يعد واحدا من أهم افتتاحات الوزارة بعد ثورة يناير، متابعا أنه جارى تركيب الفتارين، ومن المقرر افتتاحه مع العيد القومى للمحافظة فى شهر أبريل.

وأضاف العنانى أن المجلس الأعلى للآثار قام بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح متحف تل بسطا فى 3 مارس المقبل.

ولفت إلى أنه خلال 10 أيام سيتم الانتهاء من الجزء الأثرى الخاص بتطوير الجامع الأزهر، كما تم البدء فى إزالة سقالات الترميم.

وعن مشروع طريق الكباش، أكد الوزير أن المشروع كان متوقفا ولكن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات فى مؤتمر الشباب باستكماله، موضحا أنه مع نهاية شهر يونيو المقبل سيتم افتتاحه.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص أماكن لاستراحة السائحين على الطريق تتماشى مع الموقع الأثرى، مضيفا أن الوزارة دفعت 10 ملايين جنيه لتطوير المشروع، وقامت وزارة السياحة بتسديد 25 مليون جنيه؛ لتطوير الطريق من المطار إلى الكباش.

وقال العنانى إن أمين المجلس الأعلى للآثار على رأس مجموعة لإعادة تركيب تمثال رمسيس الثانى فى الأقصر، ومن المقرر الانتهاء منه فى مارس المقبل، موضحا أن هذا يتوافق مع حدث استقبال المدينة لمهرجان الأقصر السينمائى.

وأضاف أن خطة تطوير المشروعات والمتاحف مستمرة، فقد تم نقل شجرة مريم من الآثار المصرية إلى الإسلامية، موضحا أنه تمت الموافقة على تطوير مواتير شجرة مريم بمبلغ 600 ألف جنيه، كما تمت الموافقة على عرض من جمعية منير غبور “نيهرا” لتطوير المنطقة الخاصة بشجرة مريم على نفقة الجمعية.