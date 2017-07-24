الإعلان عن قيمة زيادة بدل الصحفيين خلال أيام

رحاب صبحىردًّا على تساؤلات الصحفيين حول عدم حصولهم هذا الشهر على الزيادة الموعودة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا وفقًا لما جاء بالبرنامج الانتخابي لنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، صرح حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأنه وفقًا لمعلومات واردة من رئاسة الوزراء، فإن الزيادة فى بدل التدريب

رحاب صبحى

ردًّا على تساؤلات الصحفيين حول عدم حصولهم هذا الشهر على الزيادة الموعودة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا وفقًا لما جاء بالبرنامج الانتخابي لنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، صرح حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بأنه وفقًا لمعلومات واردة من رئاسة الوزراء، فإن الزيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أمر مقرَّر بالفعل، لكن يتم حاليًّا تحديد قيمة الزيادة من قِبل وزارة المالية، وستعلن النقابة عن قيمة هذه الزيادة خلال الأيام المقبلة.





وأكد زكريا أن الصحفيين يستحقون زيادة فى البدل لأنهم من أكثر الفئات المتأزمين اقتصاديًّا، خصوصًا فى ظل الأوضاع الحالية التى يعيشها المصريون.

من جانبه صرح مصدر مسئول بنقابة الصحفيين، رفض ذكر اسمه، بأن الزيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ستكون مُرضية لهم، وأن النقابة ستعلن عن قيمتها أول أغسطس المقبل.