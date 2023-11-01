الإعلان عن قبول دفعة جديدة لمعهد معاوني الأمن.. اليوم

تعقد وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الشروط العامة لقبول دفعة جديدة من فئة معاوني الأمن لعام 2023، للالتحاق بمعهد معاوني الأمن ، وذلك داخل مقر قطاع التدريب بطريق السويس.

ومن شروط بمعهد معاوني الأمن أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

وألا يقل السن عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.