الإعلان عن ضوابط الحج السياحى

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة «سيسى ترافل»، إنه من المتوقع الإعلان عن ضوابط موسم الحج السياحى لعام 1443 هجريا، خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف لـ«المال»، أن هناك تسريبات بأن الأعداد المخصصة للحج السياحى ستكون فى حدود 9 آلاف ما بين برنامجى الخمس نجوم والاقتصادى فقط، مقارنة مع 36 ألف حاج خلال عام 2019 وذلك قبل حدوث جائحة كورونا المستجد.

وأشار إلى أن التأشيرات المخصصة للوزارات الثلاث (السياحة، الداخلية، التضامن) خلال الموسم الحالى تصل إلى 20 ألفا وهو مايقرب من نصف الطاقة التى خصصتها السعودية لمصر، منتقدا عدم استغلال الـ 50% الأخرى من التأشيرات مما سيؤدى إلى حدوث أزمة لدى الراغبين فى الحج لهذا العام من المصريين.

وتابع إنه فى حال عدم استخدام تلك التأشيرات سيتم إعادة شرائها عن طريق الأفراد الراغبين فى أداء الحج ولكن بأسعار مرتفعة وتكاليف لا تخضع لنظام العمل ورقابة وزارة السياحة.

وعن أسعار الحج لهذا العام، قال «السيسى» إن الأسعار سوف تتضح بشكل أكبر بعد صدور ضوابط وزارة السياحة فهى من ستحدد آلية العمل، متابعا أن الضوابط المنظمة للموسم سيكون لها تأثير حقيقى على أسعار برامج الحج.

ولفت إلى أن الضوابط السعودية التى اشترطت بأن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عاما، والقرار المصرى بأن الحج سيكون لمن لم يسبق له أداء الفريضة قبل ذلك نهائيا سيؤثر على الأعداد ولكن رغم ذلك سيكون هناك إقبال بسبب اشتياق المصريين للحج بعد توقفه لمدة عامين بسبب الجائحة.

كانت وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة، أعلنتا عن فتح باب تلقى طلبات الحج من شركات السياحة الراغبة فى تنظيم الرحلات خلال الموسم 1443هـ، وكان مقرر استمرار تلقى تقديم الطلبات حتى يوم الأحد الماضى، ولكن تم مدها لحين صدور ضوابط الحج لهذا العام.

ويتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بخدمات الحج والعمرة التابع للوزارة على أن يتضمن الطلب المستوى الذى ترغب الشركة فى تنفيذه وذلك حتى إخطار السلطات السعودية وزارة السياحة المصرية بجميع الضوابط الخاصة بتنظيم رحلات الحج السياحي.