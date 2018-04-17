الإعلان عن جائزة مصطفي درويش للنقد السينمائى بالصحفيين غدا

رحاب صبحىتنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع "رابطة محبي مصطفي درويش" يوما ثقافيا في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناقد السينمائي الكبير ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ونائب رئيس مجلس الدولة السابق مصطفي درويش، وذلك في السادسة والنصف مساءً غدا ، بقاعة محمد حسنين هيكل، ب

رحاب صبحى

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالاشتراك مع “رابطة محبي مصطفي درويش” يوما ثقافيا في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الناقد السينمائي الكبير ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ونائب رئيس مجلس الدولة السابق مصطفي درويش، وذلك في السادسة والنصف مساءً غدا ، بقاعة محمد حسنين هيكل، بحضور عدد من أفراد أسرته ومحبيه وبعض الشخصيات العامة والفنية والثقافية.

يدير الحفل الصحفى محمود عبدالرحيم، ويشمل عرضا لفيلم قصير كوميدي من أعمال شارلي شابلن وحفلا موسيقيا، وفقرة غنائية مع المطرب أحمد اسماعيل، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس مؤسسة مصطفي درويش للثقافة والفنون، وجائزة مصطفي درويش للنقد السينمائى.