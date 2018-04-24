الإعلان عن تفاصيل ملتقى القاهرة الدولى الأول للمسرح الجامعى.. غدًا

سلوى عثمانتنطلق فاعليات الدورة الأولى لـ"ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي" من الفترة 1 حتى 7 أكتوبر المقبل، يترأسه الفنان القدير سامح الصريطي، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان القدير يحيى الفخراني.وتعقد إدارة الملتقى مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل دورته الأولى غدًا الاربعاء بأحد فناد

سلوى عثمان





تنطلق فاعليات الدورة الأولى لـ”ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي” من الفترة 1 حتى 7 أكتوبر المقبل، يترأسه الفنان القدير سامح الصريطي، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان القدير يحيى الفخراني.

وتعقد إدارة الملتقى مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل دورته الأولى غدًا الاربعاء بأحد فنادق القاهرة، والتي تنظمه مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد والرعاة الرسميين والرئيسيين للملتقى.

ويتضمن برنامج المؤتمر عرض مادة فيلمية عن فكرة وأهداف الملتقى، بالإضافة إلى كلمة الفنان سامح الصريطي رئيس الملتقى، والمخرج عمرو قابيل مدير الملتقى، والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة الراعي الرسمي للملتقى، والدكتور يوسف راشد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.