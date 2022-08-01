الإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما

أقيم ظهر اليوم مؤتمر صحفي في إحدى فنادق القاهرة ، للاعلان عن تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما الذي يرأسه النجم القدير يحيى الفخراني وتنظمه شركة pod ويرأس مجلس ادارتها عمرو الفقي ونقابة المهن التمثيلية برئاسة نقيب الممثلين أشرف زكي.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان من المخرجة القديرة انعام محمد علي كرئيس للجنة ، وأعضاءها مكونة من النجم أحمد السقا والفنان محمد ممدوح والموسيقار راجح داوود والفنانة صابرين والناقدة خيرية البشلاوي ومدير التصوير محسن أحمد .

تم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم تكريم صناع الأعمال الدرامية التي قدمت في موسم رمضان 2022 في حفل انطلاق المهرجان 21 سبتمبر القادم ، بعد تقييم لجنة التحكيم لها .

وسيتم تكريم صناع مسلسل الاختيار كحالة استثنائية بعيد عن التقييم تماما، وسيكون هناك جائزاتان جديدتين تم استحداثهما هما “أحسن أسطى” و”أحسن مخرج منفذ”، اضافة لاختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن اخراج، أحسن صورة أحسن موسيقى وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف.

حضر المؤتمر الفنان مسعد فودة نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والفنان إيهاب فهمى والنجمة داليا البحيري ، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.