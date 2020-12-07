الإعلان عن الفائز بمزايدة تطوير «الصوت والضوء» خلال أسبوعين

قال محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بمشروع مزايدة تطوير والمشاركة فى إدارة عروض الصوت والضوء فى منطقة الأهرامات، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف لـ»المال» أنه جار دراسة العروض الفنية والمالية للشركات التى تقدمت رسميا للدخول فى المزايدة، دون أن يفصح عن عددها.

كانت شركة مصر للصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أعلنت نهاية سبتمبر الماضى، عن دعوة الشركات للمنافسة على المشروع بتقديم عرض فنى وآخر مالى، وشراء كراسة شروط بسعر 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالدولار.

وفتحت الشركة الباب لشراء كراسة شروط المشروع اعتبارًا من 4 أكتوبر الماضي، على أن يرافق العرض المالى والفنى تأمين ابتدائى بقيمة 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالدولار.

وجدير بالذكر، أن رئيس الشركة قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – إن 5 كيانات قامت بشراء كراسة شروط المزايدة من بينها شركة فرنسية لها توكيل فى مصر، وأخرى يابانية لديها شراكة مع أحد الكيانات المصرية، مضيفا أن موعد تقديم العروض الفنية والمالية يوم 3 ديسمبر الجارى.

وأفادت وزارة قطاع الأعمال بأن مزايدة الصوت والضوء تأتى فى إطار برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لشركات الوزارة، وأن عقد المشاركة لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائرى منطقة الأهرامات، والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى مصر بصفة عامة، وزيادة عوائد الدولة مستقبلًا