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الإعلان عن الفائزين بمسابقة الكونجرس الأفرواسيوي للتأمين الطبي 3 نوفمبر

المسابقة تتكون من 15 فئة
ماهر أبو الفضل 4:38 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 4:38 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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من المقرر أن يعلن الكونجرس الأفروأسيوي، للتأمين الطبي والرعاية الصحية، في الثالث من شهر نوفمبر المقبل، عن الفائزين بالمسابقة التي أقامها بين الوحدات المرتبطة بالتأمين والرعاية الصحية.

متي تأسس الكونجرس الأفرواسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية؟

وأسس، الإتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين “FAIR”، في أكتوبر 2018، كونجرس للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالتعاون مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كونه يجمع بين صناعتى التأمين الطبى والرعاية الصحية .

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قال الدكتور، عادل منير، رئيس مجلس إدارة الكونجرس الأفروأسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية،أن المسابقة التي تم طرحها، تأتي في إطار دعم روح التنافس، وتحفيز القائمين على تقديم خدمات الرعاية الصحية، كشركات التأمين والرعاية الصحية، والمستشفيات، والمراكز الطبية، بهدف الإرتقاء بهذه الخدمة، ورفع مستويات الجودة للمقاييس العالمية .

وتتكون المسابقة من 15 فئة ، تنافس عليها أعضاء الكونجرس، والتي تضم شركات التأمين والرعاية الصحية ، بالإضافة الي الكيانات التي تزاول أنشطة مرتبطة بعمله.

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أهداف الكونجرس الأفرواسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية

ويهدف الكونجرس الأفروأسيوي ، إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية ، فى الشركات المحلية ، ومتعددة الجنسيات ، فى المنطقة الأفروآسيوية ، كما أنه اصبح منصة لتبادل الأعمال بين جميع الأطراف المعنية ورواد الصناعة ،وإختار المجلس الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعايـة الصحيـة ليكون المدير التنفيذي للكونجرس.

ومن ضمن أهداف الكونجرس الأفرواسيوي للتأمين الطبي، التواصل بين أعضائه ، والذي ضم شركات التأمين وإعادة التأمين ، ووسطاء التأمين ، بالإضافة الي مقدمى الرعاية الصحية ، وخبراء المهن الصحية والطبية ، وهيئات الرعاية الصحية ” HMOs ” ، وشركات إدارة التأمين الطبى ” TPAs “، بعلاوة علي الحكومات والسلطات الصحية ، والشركات الطبية ، وشركات الأدوية ، وخبراء التكنولوجيا ، ومزودى الحلول الرقمية ،وهيئات تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية ، فضلا عن وكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال للبوابة الإلكترونية - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة- باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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