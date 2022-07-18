الإعلان عن إطلاق تطبيق «أوبن دورز» من «تروكولر»

أعلنت تروكولر، منصة الاتصالات العالمية الرائدة، اليوم عن إطلاق أوبن دورز Open Doors، التطبيق الجديد كليًا للمحادثات الصوتية الخاصة والآمنة. مشيرة إلى أنه تم تطوير التطبيق الجديد على مدار عدة أشهر على يد فريق متخصص في تطوير التطبيقات من كل من ستوكهولم والهند.

و بعد تطوير تطبيق تروكولر المتخصص في حماية الحياة الرقمية لملايين المواطنين، الذي يعد أحد التطبيقات المجانية التي عمل على ضمان السلامة الشخصية للمواطنين أثناء تلقي المكالمات والرسائل النصية القصيرة، تضع الشركة السويدية المطورة لهذا التطبيق العالمي هدفًا جديدًا لها يتمثل في تمكين المستخدمين حول العالم من التحاور مع بعضهم البعض بأسلوب مرح وتلقائي مع أعلى قدر من الخصوصية، و ” أوبن دورز” هو تطبيق مجاني بالكامل وسيتم إتاحته عالميًا على كل من جوجل بلاي ستور ومتجر أبل للتطبيقات. بالإضافة لذلك، يعمل أوبن دورز بكل سلاسة على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد وiOS.

نامي زارينجالم : التطبيق يهدف إلى الاعتماد على أساليب اتصال جديدة و مبتكرة

وتعليقًا على إطلاق التطبيق الجديد، يقول نامي زارينجالم، الشريك المؤسس لشركة ترو سوفت وير إسكندنافيا إن الشركة قضت وقتًا طويلًا في دراسة طرق اتصال ملايين المستخدمين ببعضهم البعض، بفضل تطبيق تروكولر الذي ساعد على القيام بذلك على مدار ما يقرب من 13 عامًا.

وأضاف أن الشركة قامت بتطوير تطبيق أوبن دورز الجديد من تروكولر للإجابة على سؤال بسيط للغاية وهو: كيف يمكن مساعدة البشر على الاتصال ببعضهم البعض اعتمادًا على طرق وأساليب اتصال جديدة ومبتكرة بشرط أن تكون غير متطفلة أو مزعجة؟ لقد كان هذا هو السؤال، أما ما تسعى الشركة للقيام به من خلال هذا التطبيق الجديد فيتمثل في بناء جسور تربط ملايين البشر حول العالم اعتمادًا على “أصوات البشر” التي تُعد أبسط وأسرع أساليب الاتصال وأكثرها تلقائية وقدرة على التعبير.

كيف يعمل تطبيق أوبن دورز Open Doors

و لا يتطلب تطبيق “أوبن دورز” الجديد سوى إعدادات بسيطة للغاية. فإذا كنت من مستخدمي تروكولر، يمكنك تسجيل الدخول على التطبيق بضغطة واحدة. أما إذا كنت لا تستخدم تروكولر، سيتم التحقق من رقم هاتفك بواسطة مكالمة فائتة أو كلمة المرور لمرة واحدة OTP يتم إرسالها على هاتفك. ويحتاج تطبيق أوبن دورز لإذنين فقط: الأذن الأول لجهات الاتصال (بحيث تتمكن من مشاركة أوبن دورز أو الاتصال بالأشخاص المسجلين في قائمة جهات الاتصال على هاتفك من مستخدمي أوبن دورز الآخرين)، أما الأذن الثاني فيخص الهاتف (وهو الأذن المطلوب لإجراء المحادثات الصوتية). تجدر الإشارة أنّ مستخدمي التطبيق لا يمكنهم الاطلاع على أرقام بعضهم البعض أثناء المحادثة الصوتية.