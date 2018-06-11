الإعلان عن أول طرح دولى لإدارة خدمات المتحف المصرى الكبير

أحمد عاشور ودعاء محمود:أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والآثار، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخالد العنانى، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، وكمال الدالى، محافظ الجيزة، وسفراء الدول الأوروبية و

أحمد عاشور ودعاء محمود:

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والآثار، عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وخالد العنانى، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، وكمال الدالى، محافظ الجيزة، وسفراء الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية، والشركاء فى التنمية.

يضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة، تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة، ومطاعم مطلة على الأهرامات، منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات، ومحال تجارية، ومكتبات، ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية، ومبنى متعدد الأغراض، وحدائق، وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية، والثقافية، والأنشطة الترفيهية، ليصبح مجمع المتحف مقصداً ثقافيا، وحضارياً، وسياحياً، وترفيهياً، يضم الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون، إن مشروع المتحف المصرى الكبير يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية فى العالم، بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة، التى تمتد لأكثر من 7 آلاف عام، وهذا المشروع الذى يمكننا أن نعرض للإنسانية حضارة أرض النيل والأهرامات التى علمت الدنيا الفنون والعلوم، وانتجت موروثا حضاريا، يجذب إليه أنظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم.

أوضحت أن الوزارات المعنية، فى مقدمتها وزارة الآثار، قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع، والانتهاء منه وفقا للجدول الزمنى الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركاء التنمية اليابانيين.

أضافت أن رئيس الجمهورية أعطى أولوية للمشروع، خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان، آخرها زيارة لليابان فى 2016، التى أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.

أكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار، كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس، من خلال التفاوض على تمويل إضافى لاستكمال المشروع، بقيمة حوالى 450 مليون دولار، وبدء الصرف منه على المشروع فى يناير 2018، وفى إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، فإنه من خلال هذا المشروع الضخم، إتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الخدمات داخل المتحف، بما يساهم فى تحقيق عوائد وإدارة أفضل.

أشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالمتحف المصرى الكبير، وضعت المشروع على خريطة مصر الاستثمارية، باعتباره من المشروعات الكبرى التى نروج لها، كما نسعى لتحويل المنطقة المحيطة به إلى منطقة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي.

أكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تقديم سبل الدعم، وتوفير التمويل اللازم للمتحف المصرى الكبير، وغيره من المشروعات ذات القيمة الثقافية والحضارية، بما يتناسب مع حضارة مصر، ومكانتها بين الأمم.

أوضح خالد العنانى، وزير الآثار، أن المتحف المصرى الكبير هوالهرم الجديد، فى منطقة آثار الجيزة، أنه ليس فقط متحفا لعرض القطع الأثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة، بل صرحا ثقافيًا ومجتمعيًا، مشيرا إلى أن المتحف يعد أكبر متاحف العالم، وتبلغ مساحته 500،000 متر مربع، يضم فيها آثار حضارة واحدة.

ويحتوى المتحف على 100،000 قطعة آثرية (50،000 معروض و50،000 بالمخازن) تمثل حضارة مصر القديمة، منذ ما قبل التاريخ، وحتى العصرين اليونانى، والرومانى، فى مساحة 92،000 متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء هندسيا من المرحلة الأولى للمشروع نهاية 2018 تمهيدا لافتتاحها فى غضون الربع الأول من 2019، لتعرض ولأول مرة أكثر من 5000 قطعة أثرية مجتمعة فى مكان واحد، من كنوز مقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، والتمثال الضخم الشهير للملك رمسيس الثانى، ببهوالمدخل، و87 تمثالا ملكيا، وعناصر معمارية ضخمة على الدرج العظيم، ووصولاً إلى واجهة زجاجية مهيبة، ارتفاعها 28 مترًا، تطل على أهرامات الجيزة، كما يضم مجمع متحفا للطفل ومراكز للترميم وصيانة وتخزين الآثار، مجهزة بأجهزة على مستوى رفيع من التقنية الحديثة، والبحث العلمى والتثقيف المتحفى، والمشروع مزود بأحدث وسائل العرض المتحفى والتأمين فى العالم.

أشار وزير الآثار إلى أن المتحف يضم مجموعة من المحال التجارية و10 مطاعم، وقاعة للمؤتمرات تسع إلى ألف شخص، وصالة عرض سينمائى، تسع إلى 500 فرد، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

وأكد العنانى أن وزارة الآثار تتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الآثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفى ومسؤولية تأمينها.

أعلن وزير الآثار خلال المؤتمر، عن إطلاق لوجوالمتحف الذى يساعد فى بدء الحملة الترويجية له فى مصر والعالم، بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصرى الكبير.

أشارت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى أن المتحف المصرى الكبير سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذا النمط السياحى المهم عند افتتاحه.

أوضحت وزيرة السياحة، أنها تسعى أن تقدم للسائح الذى يزور مصر تجربة مختلفة واستثنائية، تعكس عظمة الحضارة المصرية فى إطار أكثر حداثة وجاذبية، وتماشيا مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجى، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لأن تعيد تقديم الآثار المصرية للعالم، فى صورة تمتزج فيها الأصالة بالحداثة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، لا سيما الشباب الذين يبحثون عن تجربة سياحية مختلفة يمتزج فيها التاريخ مع التكنولوجيا الحديثة.

أكدت أن المتحف الكبير يكون نموذجا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، وتحكى 50 ألف قطعة أثرية فصولا من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

أشارت إلى أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، الذى تشارك فيه وزارة السياحة، والآثار، ربطه بالمتحف المصرى الكبير، ويشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بالخدمات التى يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية.

أكدت وزيرة السياحة أن الدعم الكبير والمستمر الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بصفة عامة، وإلى المتحف المصرى الكبير ولمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل خاص.

عقب انتهاء المؤتمر الصحفى، اصطحب طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، الوزراء والسفراء، والسادة الحضور فى جولة تفقدية لمشروع المتحف، ومركز ترميم الآثار.

تتضمن شروط التقدم، وأسلوب وإجراءات التأهيل، توجيه الدعوة للشركات، أوالتحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف، أوالمؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى، ومجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة، وتوافر القدرات والإمكانات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة، طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات المقدمة فى مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى، وتشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية، والمطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائى، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

يمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي».



شروط التقدم للتأهيل



طرحت وزارة الآثار، شروط التقدم وأسلوب وإجراءات تأهيل الشركات المصرية والدولية لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، لمدة 7 إلى 10 أعوام، التى تضمنت أهمية توافر الخبرة السابقة فى أعمال متخصصة مشابهة، من حيث الحجم والطبيعة، وتوافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف، أوالمؤسسات الثقافية، والتجارية، والسياحية الكبرى، ومجالات الاستثمار، والتطوير، والتشغيل، والصيانة.

كما تضمنت الشروط ضرورة توافر الكفاءة المميزة، فيما يتعلق بالموظفين، والمعدات، والمرافق، وغيرها، والمركز المالى، وأكدت الوزارة أن إجراءات التأهيل تعتد بشكل كامل على قدرة وموارد الشركات والتحالفات المقدمة لتنفيذ الأعمال.

وطالبت وزارة الآثار الشركات المتقدمة التى ترغب فى القيام بزيارة ميدانية للمشروع، بضرورة التقدم بخطاب موقع ومختوم من الشركة، أوالتحالفات متضمنا أسماء وبيانات المكلفين بالزيارة.

أضافت أنه يمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكترونى، والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي «www.miic.gov.eg»، و«www.investinegypt.gov.eg

يتعين على الشركات المتقدمة، إرسال مستندات التأهيل المستوفاة فى مظروف مغلق مكتوب عليه مستندات التقدم للتأهيل لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، على أن تكون المستندات من أصل ونسختين ضوئيتين وإلكترونية، وملف pdf فى موعد أقصاه الثلاثاء 24 يوليوالمقبل.

لفتت إلى أنه سيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها، من ضمنها لوائح الجايكا ومن المقرر إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات، والتحالفات المؤهلة التى يقع عليها الاختيار، وإبلاغها فى أغسطس المقبل تمهيدا لاستكمال عملية الطرح.

