الإعلان رسميا عن مبادرة عربية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية

اتفق المشاركون فى ملتقى “من أجل مبادرة عربية للتأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية” على ضرورة التحرك بسرعة لتمكين المنطقة العربية لمواجهة الكوارث وحماية أمنها القومي، وكانت “المال” قد انفردت فى عددها الصادر يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر الحالي بنشر ملامح مبادرة الاتحاد العربى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين لتغطية الكوارث الطبيعية.

المال انفردت بملامح المبادرة فى عدد الأحد الماضى

وقد انعقد ملتقى “من أجل مبادرة عربية للتأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية” على هامش ملتقى شرم الشيخ الدولى للتأمين وإعادة التأمين ، وكشف الاتحاد العربى للتامين أن مبادرته بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بحضور العديد من صانعي القرار بالوطن العربي من هيئات الإشراف على التأمين والإتحادات العربية وشركات إعادة التأمين العربية والعالمية ووسطاء إعادة التأمين فضلاً عن المؤسسات المعنية بوضع الخرائط ونماذج الكوارث الطبيعية.

وأوضح الاتحاد العربى أنه قد دارت المناقشات خلال الملتقى حول العديد من المحاور ومنها كيفية تمكين قطاع التأمين من توفير حماية ضد الكوارث الطبيعية، ومدى مساهمة الصناعة فى الأمن القومي العربي وكذلك الحلول العملية المُمكنة على الصعيد العربي.

وأكد شكيب أبوزيد – الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، على ضرورة الاهتمام بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية في ظل زيادة حدة الظواهر الطبيعية التي تشهدها البلدان العربية، واستعرض الأخطار الطبيعية التي تواجه البلدان العربية ومنها الفيضانات والزلازل والعواصف المدارية فضلا عن الجفاف وحرائق الغابات وما تكبدته المنطقة العربية من خسائر اقتصادية جراء تلك الكوارث على مر السنين.

وكشف أبو زيد أن المنطقة العربية قد تكبدت على مدار 30 عاما خسائر في الأرواح ما يزيد عن 150 ألف قتيل وما يقرب من 10 ملايين مصاب جراء ما يزيد عن 270 ظاهرة طبيعية واجهتها المنطقة العربية.

وطرح الأمين العام للاتحاد العام للتأمين فكرة خلق مجمع عربي بين الشركات المباشرة والإعادات العربية الهدف منه تجميع الطاقات الاكتتابية على صعيد المنطقة وليس على صعيد كل بلد على حدة، موضحاً إمكانية المساهمة في تمويله من قبل الجهات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الدعم الحكومي، وقد قدمت شركةre Gallagher عرضا مفصلا عن نماذج وآليات تغطية الكوارث الطبيعة على الصعيد العالمي وكيفية تمويلها.

الاستفادة من تجارب تونس وعمان والمغرب فى مواجهة الكوارث الطبيعية

واشار إلى أن المتحدثين قد ناقشوا تجارب تونس وعمان والمغرب والتحديات التي قد تواجهها المبادرة، وأجمع المشاركون على ضرورة التحرك بسرعة لتمكين المنطقة العربية لمواجهة الكوارث وحماية أمنها القومي.

واعتبر أبو زيد أن هذه المبادرة جاءت بعد اشتداد حدة ووتيرة الأحداث المناخية من جراء التغير المناخي. ولقد قام الاتحاد العربي بتنظيم العديد من الندوات عن الموضوع، كما تم تدارس بعض الحلول مع صانعي القرار في الدول العربية. المبادرات الحالية والمستقبلية للحد من الكوارث الطبيعية.

علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين

ومن جهته كشف علاء الزهيري – رئيس الاتحاد المصري للتأمين وممثل سوق التأمين المصري بمجلس إدارة الاتحاد العام العربي للتأمين، أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع تحضيرات قمة المناخ التي ستعقد في شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ – مصر.