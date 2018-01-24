الإعلام في ذكرى ثورة يناير.. عيد بأية حال عدت يا عيد

رحاب صبحيتحولات وتقلبات شهدها الإعلام المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى اليوم، ظهرت وجوه.. واختفت أخرى.. وتهمّش آخرون.. وحوّل آخرون وجهتهم من السياسة إلى البرامج الاجتماعية والفنية. وعن هذه التحولات يقول الدكتور حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، ورئيس قسم ا

رحاب صبحي

تحولات وتقلبات شهدها الإعلام المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى اليوم، ظهرت وجوه.. واختفت أخرى.. وتهمّش آخرون.. وحوّل آخرون وجهتهم من السياسة إلى البرامج الاجتماعية والفنية.





وعن هذه التحولات يقول الدكتور حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا، إنه بعد مرور 7 سنوات، الإعلام في مصر مر بتطورات فوضوية وعشوائية ليصل بنا إلى الوضع الحالي، حيث نجد أن هناك إعلاميين مثل باسم يوسف ويسري فودة وريم ماجد ودينا عبد الرحمن.. إلخ، أصيبوا بحالة من الإحباط بسبب المشهد الإعلامي بحيث لم يعد هناك قدر كاف من الحرية التي نعموا بها بعد ثورة 25 يناير فخرجوا من المشهد الإعلامي رغم أنهم ليسوا إخوانًا ولا ميالين لهذه الجماعة.

وأضاف: وعلى الجانب الآخر، ونتيجة ضيق مساحة الحرية أيضًا بدأ بعض الإعلاميين يتحولون من برامج توك شو سياسية، كما كان الوضع بعد اندلاع الثورة، إلى برامج اجتماعية بعيدة تمامًا عن السياسة مثلما فعلت منى الشاذلى، كما تبعتها على نفس الدرب إسعاد يونس، وظهر بعض البرامج التي تحاول أن تملأ فراغ برامج السخرية السياسية، ولكن بعيدًا عن السياسة، مثل برنامج “أبلة فاهيتا”، وبرنامج “أسعد الله مساءكم”، وشخصية سيد أبو حفيظة، وبرنامج “نفسنة” النسائي، بحجة أن المشاهد تشبَّع من البرامج السياسية، كما على الساحة من يمكن وصفهم بـ”الصحفي الزعيم”، وهو الصحفي الذي يسعى للعب دور الزعيم السياسي وليس الإعلامي، كإبراهيم عيسى وأحمد موسى.

نقطة أخرى اعتبرها الدكتور حسن علي إيجابية في مسيرة الإعلام خلال هذه المدة، وهي تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث: المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك تشكيل نقابة للإعلاميين (تحت التأسيس) وصدور ميثاق الشرف الصحفى ونشره فى جريدة رسمية.

لكن في المقابل أكد علي أن هذه الهيئات الإعلامية الثلاث لا تزال في مراحل عملها الأولى، ومن ثم فهي لم تقم حتى الآن بأداء واجباتها بشكل كامل، وحتى نقابة الإعلاميون لا تزال هى الأخرى في مرحلة التأسيس وأعضاء مجلسها مجرد أعضاء مؤقتين، أما السلبية الأهم من وجهة نظره فهى أن الإعلام المصري أصبح إعلام الصوت الواحد.

من جانبه يرى الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز أن أهم ما حدث، خلال السبع السنوات الماضية، هو إصدار دستور 2014 الذى نص فى مواده على تنظيم قانون تداول المعلومات واستقلالية المنظومة الإعلامية، والحياد والمهنية في وسائل الإعلام المملوكة الدولة، وإنشاء الهيئات المستقلة للإشراف على صناعة الإعلام، وهو ما اعتبره أفضل إطار تنظيمى دستورى لمجال الإعلام المصرى فى التاريخ، كما صدر عدد من القوانين؛ تلبية للاستحقاقات الدستورية واتساقًا معها، مثل إنشاء نقابة الإعلاميين والهيئات الثلاث، كما أن من الإيجابيات ظهور وسائل إعلام جديدة هى قنوات سى بى سى والوطن والنهار وdmc وonlive الجديدة، وهذا تسبَّب فى نقله بتقنيات وأساليب الممارسة الإعلامية وإنعاش لصناعة الإعلام فى مصر.

وأضاف عبد العزيز أن صناعة الإعلام منذ عام 2011 إلى 2013 شهدت اتساعًا غير مسبوق وارتفاعًا كبيرًا لسقف الحريات فى الممارسة الإعلامية قبل أن يعود منذ 2014 إلى التحجيم والتركيز في الملكية والانخفاض في درجة التنوع والتعدد مصحوبًا بالانفلات في الأداء المهني وعدم القدرة على التطور.

أما الدكتور حسن عماد مكاوي، عضو المجلس الأعلى للصحافة وعميد كلية الإعلام الأسبق، فأكد أنه قبل 25 يناير كانت هناك سيطرة من السلطة الحاكمة على كل وسائل الإعلام وكانت كل القوانين والتشريعات تقيد الإعلام وتمارس ضده ممارسات قمعية من غلق صحف وقنوات، وبعد 25 يناير 2011 سقطت كل تلك التشريعات مع النظام الحاكم، فعاش الإعلام حالة فوضى وعشوائية غير مسبوقة لفترة كبيرة وتداعياتها متواجدة حتى الآن، مؤكدًا أن الإعلام ما زال يعانى التخبط والعشوائية؛ لأن الهيئات الثلاث فى حالة تصادم مع بعضها البعض، ولا أحد يدرك اختصاصاته؛ لأن هناك تخبطًا فى الاختصاصات.

وأشار مكاوى إلى أنه بعد فترة من الثورة بدأ المشاهد يمل من برامج التوك شو؛ لأنها كانت تبث قدرًا هائلًا من الإحباط، كما أنه بعد 2014 حدث قدر من التضييق على الحريات، كما أن رجال الأعمال أصحاب القنوات الخاصة الذين لهم مصالح مع النظام أداروا المنظومة الإعلامية وفقًا لحسابات مصالحهم الخاصة، مما جعل الصوت الواحد هو الغالب فى الإعلام، وهذا الوضع يجعلنا نمر بأسوأ حال للإعلام المصرى الذى لا يتمناه المواطن المصرى.