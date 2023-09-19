الإعلام المغربى يشيد بتضامن «المقاولون العرب» لإعادة فتح الطرق المتضررة من الزلزال (صور)

نشر الموقع الإلكتروني لجريدة btp المغربية، أنه بعد الزلزال الذى ضرب المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 قررت شركة المقاولون العرب، المتخصصة فى البناء بأفريقيا، لا سيما قطاعها فى المغرب الموجود منذ 1998، المساهمة بطريقتها الخاصة ، فى هذة الطفرة من التضامن، من خلال عمليات الطوارئ لإعادة فتح المسارات والطرق المتضررة من الزلزال.

وقال الموقع: تندرج هذه المبادرة فى إطار نهج المواطنة الذى تنتهجه شركة المقاولون العرب لصالح الشعب المغربى الشقيق، وبناء على قرار عاجل لمجلس إدارتها ورئيسها التنفيذى الذى أعطى تعليمات فورية لفرع شركة المقاولون العرب بالمغرب لنشر طاقته البشرية والموارد المادية اللازمة لهذه العملية التضامنية.

مدينة ويركان

وفى الموقع، خاصة بمدينة ويركان ، ساهمت تعبئة والتزام فريق المقاولون العرب الذى يشرف عليه رئيس القطاع المهندس محمد جمعة ، مع المسؤولين المتواجدين بالموقع ، فى تنظيف الدواوير القليلة بالمنطقة من الركام والأتربة وغيرها من الكتل الحجرية التى سدت المسارات والطرق التى تخدم مجموعة من القرى.

وأوضح الإعلام المغربى أن شركة المقاولون العرب سارعت ، إلى تقديم معرفتها وخبرتها فى كل ما يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل المتعلق بالأضرار الناجمة عن الزلزال، وكل ذلك تحت علامة التضامن مع المغرب الشقيق الذى لا يزال يعانى من صدمة الزلزال المدمر.

تقدير لمجهود الشركة

وقال الموقع الإلكترونى فى تقرير: بالإجماع ، أعرب المسؤولون والسكان المحليون عن تقديرهم الشديد ورحبوا بهذه المبادرة التى قادتها شركة المقاولون العرب والتى أظهرت بقوة فائدتها الكبيرة، لا سيما في بيئة أكثر انغلاقًا في أعقاب الزلزال، حيث كانت الأعمال الرئيسية لفتح المسارات ومحاور الطرق أكثر إلحاحًا وأولوية لإنقاذ حياة البشر.