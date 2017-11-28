الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على رفض مصر التفريط في سيناء

عادل عبد الجواد سلط موقع "نيوز1" الإسرائيلية الضوء على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري وانتقاده لتصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية في اسرائيل "جيلا جاملئيل" "جاملئيل" قائلا إننا "نعارض التصريحات التي تقوض قيمة السيادة المصرية على أراضيها".وأوضح الموقع الإسرائيلي أن شكري نفي التقارير

عادل عبد الجواد

سلط موقع “نيوز1” الإسرائيلية الضوء على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري وانتقاده لتصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية في اسرائيل “جيلا جاملئيل” “جاملئيل” قائلا إننا “نعارض التصريحات التي تقوض قيمة السيادة المصرية على أراضيها”.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن شكري نفي التقارير الواردة في وسائل الإعلام العربيية بأن السفير الإسرائيلي لدي القاهرة قد تمت دعوته إلى اجتماع توضيحي في وزارة الخارجية المصرية عقب تصريحات جاملئيل، وقال شكري إن السفير الإسرائيلي طلب الاجتماع بمبادرة منه.

وكانت الوزيرة الإسرائيلية جيلا جملئيل كات قد صرحت أثناء تواجدها بمصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة بأن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء”.

وأردفت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي أن “الخارجية المصرية طلبت بشكل رسمي من نظيرتها الإسرائيلية توضيح تلك التصريحات”، مشيرةً إلى أن مصر عبرت عن طريق سفيرها في تل أبيب، حازم خيرت، عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات، خلال اتصالات مع كبار المسؤولين بالخارجية الإسرائيلية.

كما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي في وزارة الخارجية قوله إن “تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا تعكس سياستها”، مشيراً إلى أنه “تم امتصاص ردة فعل الغضب المصرية”

وكان موقع نيوز1 نقل أيضا أن السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها للمبادرة التي قدمتها وزيرة المساواة الاجتماعية في اسرائيل “جيلا جاملئيل” لاقامة دولة فلسطينية فى شبه جزيرة سيناء،

وأضافت السلطة الفلسطينية: “الشعب الفلسطيني سيبقى في فلسطين وسيحارب من أجل إطلاق سراحه حتى نهاية الاحتلال، مهما طال الزمن، وسيناء ستبقى أرضا مصرية”.