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الإعلاميين تهنئ الصحفيين بذكرى مرور 77 عاما على التأسيس

رحاب صبحىهنأ نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى اليوم الأحد، مجلس نقابة الصحفيين ، بمناسبة مرور 77 عام على تأسيسها ، بعد نضال و كفاح الأسرة الصحفية الذى تكلل بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين .وأكد الكنيسى على اعتزاز جميع إعلامى مصر بهذا الصرح العملاق الذى يمثل قلعة من
5:02 م, الأحد, 1 أبريل 18 5:02 م, الأحد, 1 أبريل 18

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رحاب صبحى

هنأ نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى اليوم الأحد، مجلس نقابة الصحفيين ، بمناسبة مرور 77 عام على تأسيسها ، بعد نضال و كفاح الأسرة الصحفية الذى تكلل بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين .

وأكد الكنيسى على اعتزاز جميع إعلامى مصر بهذا الصرح العملاق الذى يمثل قلعة من قلاع الحرية و المهنية ليس فى مصر فقط و انما الأمة العربية بأسرها

وقال “شرف برئاسة نقابة الصحفيين عمالقة العمل الصحفى على مر السنين، الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن كرامة و حرية الصحفيين و المهنة ، و كانوا دوما فى الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن و قضايه و همومه”. 

و أضاف الكنيسى أن جموع الإعلاميين فى مصر لا تنسى المواقف المشرفة لنقابة الصحفيين و الأسرة الصحفية فى دعمهم رحلة النضال و الكفاح من أجل ظهور أول نقابة للإعلاميين فى مصر

و أشار  الكنيسى إلى أن علاقة التوأمة بين النقابتين ستُحقق النتائج المنشودة فى اعادة التوازن للعمل الإعلامى و الصحفى

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