الإعلاميين تهنئ الصحفيين بذكرى مرور 77 عاما على التأسيس

رحاب صبحىهنأ نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى اليوم الأحد، مجلس نقابة الصحفيين ، بمناسبة مرور 77 عام على تأسيسها ، بعد نضال و كفاح الأسرة الصحفية الذى تكلل بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين .وأكد الكنيسى على اعتزاز جميع إعلامى مصر بهذا الصرح العملاق الذى يمثل قلعة من

رحاب صبحى

هنأ نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى اليوم الأحد، مجلس نقابة الصحفيين ، بمناسبة مرور 77 عام على تأسيسها ، بعد نضال و كفاح الأسرة الصحفية الذى تكلل بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين .

وأكد الكنيسى على اعتزاز جميع إعلامى مصر بهذا الصرح العملاق الذى يمثل قلعة من قلاع الحرية و المهنية ليس فى مصر فقط و انما الأمة العربية بأسرها

وقال “شرف برئاسة نقابة الصحفيين عمالقة العمل الصحفى على مر السنين، الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن كرامة و حرية الصحفيين و المهنة ، و كانوا دوما فى الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن و قضايه و همومه”.

و أضاف الكنيسى أن جموع الإعلاميين فى مصر لا تنسى المواقف المشرفة لنقابة الصحفيين و الأسرة الصحفية فى دعمهم رحلة النضال و الكفاح من أجل ظهور أول نقابة للإعلاميين فى مصر

و أشار الكنيسى إلى أن علاقة التوأمة بين النقابتين ستُحقق النتائج المنشودة فى اعادة التوازن للعمل الإعلامى و الصحفى

