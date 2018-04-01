الإعلاميين تهنئ الصحفيين بذكرى مرور 77 عاما على التأسيس

رحاب صبحى
هنأ نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى اليوم الأحد، مجلس نقابة الصحفيين ، بمناسبة مرور 77 عام على تأسيسها ، بعد نضال و كفاح الأسرة الصحفية الذى تكلل بصدور المرسوم الملكي بقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين .
وأكد الكنيسى على اعتزاز جميع إعلامى مصر بهذا الصرح العملاق الذى يمثل قلعة من قلاع الحرية و المهنية ليس فى مصر فقط و انما الأمة العربية بأسرها
وقال “شرف برئاسة نقابة الصحفيين عمالقة العمل الصحفى على مر السنين، الذين ناضلوا من أجل الدفاع عن كرامة و حرية الصحفيين و المهنة ، و كانوا دوما فى الصفوف الأولى للدفاع عن الوطن و قضايه و همومه”.
و أضاف الكنيسى أن جموع الإعلاميين فى مصر لا تنسى المواقف المشرفة لنقابة الصحفيين و الأسرة الصحفية فى دعمهم رحلة النضال و الكفاح من أجل ظهور أول نقابة للإعلاميين فى مصر
و أشار الكنيسى إلى أن علاقة التوأمة بين النقابتين ستُحقق النتائج المنشودة فى اعادة التوازن للعمل الإعلامى و الصحفى