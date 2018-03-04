الإعلاميين تكتفى بمدة الأسابيع الثلاثة لوقف برنامج منى عراقى

رحاب صبحى قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، إن منى عراقى مقدمة برنامج " انتباه " المذاع على قناة " المحور مثلت للتحقيق أمام اللجنة القانونية لنقابة الإعلاميين ، حول الحلقة التة تحدثت فيها عن قضية الاغتصاب و رأت اللجنة أنه بالرغم من أهمية القضية و الادانة المستحقة للرجال الذين يسق

رحاب صبحى

قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، إن منى عراقى مقدمة برنامج ” انتباه ” المذاع على قناة ” المحور مثلت للتحقيق أمام اللجنة القانونية لنقابة الإعلاميين ، حول الحلقة التة تحدثت فيها عن قضية الاغتصاب

و رأت اللجنة أنه بالرغم من أهمية القضية و الادانة المستحقة للرجال الذين يسقطون في منزلق الاغتصاب ، إلا انها استخدمت بعض العبارات التي تُعد خروجاً عن المعاير المهنية و الأخلاقية

وأوضحت أن العراقي استوعبت ملحوظات اللجنة ، و أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي و مدونة السلوك المهني.

وقررت الاكتفاء بمدة الإيقاف التى اتخذتها قناة المحور ضدها ، و التى تجاوزت الثلاث أسابيع .