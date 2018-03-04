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الإعلاميين تكتفى بمدة الأسابيع الثلاثة لوقف برنامج منى عراقى

رحاب صبحى قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، إن  منى عراقى مقدمة برنامج " انتباه " المذاع على قناة " المحور مثلت للتحقيق أمام اللجنة القانونية لنقابة الإعلاميين ، حول الحلقة التة تحدثت فيها عن قضية الاغتصاب و رأت اللجنة أنه بالرغم من أهمية القضية و الادانة المستحقة للرجال الذين يسق
7:33 م, الأحد, 4 مارس 18 7:33 م, الأحد, 4 مارس 18

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رحاب صبحى 

قال نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى، إن  منى عراقى مقدمة برنامج ” انتباه ” المذاع على قناة ” المحور مثلت للتحقيق أمام اللجنة القانونية لنقابة الإعلاميين ، حول الحلقة التة تحدثت فيها عن قضية الاغتصاب 

و رأت اللجنة أنه بالرغم من أهمية القضية و الادانة المستحقة للرجال الذين يسقطون في منزلق الاغتصاب ، إلا انها استخدمت بعض العبارات التي تُعد خروجاً عن المعاير المهنية و الأخلاقية

وأوضحت أن العراقي استوعبت ملحوظات اللجنة ، و أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي و مدونة السلوك المهني. 

وقررت الاكتفاء بمدة الإيقاف التى اتخذتها قناة المحور ضدها ، و التى تجاوزت الثلاث أسابيع .

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