الإعفاءات الكاملة تضاعف إيرادات الطرازات تركية المنشأ

حققت السيارات تركية المنشأ طفرة كبيرة فى مبيعاتها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين على المستوى المحلي؛ لتصل نسبة النمو لفيات تيبو إلى %546 ولتويوتا كورولا إلى %113 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، تأثرًا بالإعفاءات الجمركية الكاملة منذ بدء تطبيقها فى مصر مطلع العام الحالى.

تتمثل الطرازات تركية المنشأ التى تعبر المنافذ الجمركية المصرية دون رسوم فى تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان.

تعتبر تويوتا كورولا السيارة تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر خلال شهرى يناير وفبراير من 2020، بمبيعات وصلت إلى 2414 وحدة، مقابل 1131 وحدة؛ خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو %113 طبقًا لما كشفت عنه أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

بلغت المبيعات الإجمالية لطراز تويوتا كورولا 10.7 ألف وحدة خلال العام السابق كاملًا موزعة بواقع 2707 وحدات للشكل القديم من السيارة، الذى انتهى توزيعه فى مصر أبريل 2019، إلى جانب 8044 وحدة للجيل الجديد من كورولا، الذى بدأ توزيعه محليًا فى مايو من العام الماضى.

جاءت فيات تيبو فى المرتبة الثانية بواقع 2280 سيارة مقابل 353 وحدة خلال يناير وفبراير من العام السابق، بنسبة نمو 546 %.

بلغت المبيعات الإجمالية المسجلة لطراز فيات تيبو 4385 وحدة خلال العام السابق، وسط توقعات أن يقفز هذا الرقم عدة مرات نهاية العام الجارى حال استمر أداء السيارة على النحو المسجل خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

باعت ميجان جراند كوبيه 76 سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين؛ فى حين أنها لم تسجل أى مبيعات خلال نفس الفترة من العام السابق.

بلغت المبيعات الإجمالية لرينو ميجان خلال العام السابق كاملًا 2800 وحدة؛ وتباين أداء السيارة من شهر لآخر على مدار العام وكانت أول أرقامها المسجلة خلال مارس 2019 حين باعت 16 سيارة، ثم انخفض الرقم إلى 6 سيارات فى أبريل وتضاعف 6 مرات فى مايو إلى 36 وحدة.

شهد يونيو 2019 طفرة فى مبيعات رينو ميجان حين باعت 472 سيارة، لتدخل فى الشهرين التاليين مرحلة ركود عميق بعدم بيع أى وحدة، ثم عادت بقوة للبيع فى سبتمبر بتسجيلها 883 وحدة ثم انكمشت المبيعات مرة أخرى إلى 350 وحدة فى أكتوبر لتعود للنمو إلى 617 وحدة فى نوفمبر وتتراجع مرة أخرى فى ديسمبر إلى 420 وحدة.

يذكر أنه توجد فى مصر سيارة أخرى تركية المنشأ وهى هوندا سيفيك لكنها لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية بموجب الاتفاقات التجارية بين القاهرة وأنقرة بسبب عدم وصولها إلى نسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بتلك الإعفاءات.

بلغت مبيعات هوندا سيفيك 34 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقابل 18 وحدة فى نفس الفترة من العام السابق، وبلغت المبيعات الإجمالية للسيارة هوندا سيفيك 186 وحدة فى 2019.