«الإعفاءات الجمركية» و«التعويم» يغيران ملامح قائمة الملاكى الأكثر مبيعا فى 5 سنوات

شهدت قائمة الطرازات الملاكى العشر الأكثر مبيعا بسوق السيارات المصرية العديد من التغيرات والتلقبات خلال السنوات الخمس الماضية 2016 – 2020؛ بشكل عكس عمق التأثيرات التى مرت بها السوق خلال هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بقرار تعويم العملة المحلية نهاية 2016 وما تبعه من إجراءات اقتصادية تتعلق بالحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفي، فضلًا عن الزيادات المتكررة فى أسعار الطاقة.

يضاف إلى ذلك تطبيق زيرو جمارك على السيارات أوروبية وتركية المنشأ اعتبارًا من بداية 2019 للأولى و2020 للثانية هو ما أدى لدخول هذه السيارات مصر دون رسوم جمركية على نحو قوى الموقف التنافسى لوكلائها على حساب وكلاء العلامات التجارية الأخرى مثل الصينية والكورية والتى تدخل بعد دفع الرسوم الجمركية الكاملة.

أبرز هذه التغيرات التى شهدتها السوق كان تصدر تويوتا كورولا قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعا فى مصر بنهاية الربع الأول من العام الحالي؛ بحصة سوقية %10 من المبيعات الاحمالية لسوق الملاكى البالغة نحو 37 ألف وحدة خلال هذه الفترة، فى حين لم تكن السيارة بقائمة العشرة الكبار بنهاية الربع الأول من عام 2016 والذى كانت الصدارة فيه لصالح هيونداى فيرنا بحصة سوقية %10.3 من مبيعات السوق الاجمالية البالغة حينئذ 33.4 ألف وحدة.

غير أن وكيل هيونداى قرر وقف تجميع فيرنا فى مصانعه بمصر ضمن خططه لتجميع طرازات أخرى مثل هيونداى النترا إتش دي، والتى تعتبر أحدث من فيرنا لكنها تجمع أيضًا بنسخة قديمة غير المتداولة بالأسواق العالمية.

أما نيسان صنى فحافظت على ترتيبها بالمركز الثانى خلال 5 سنوات رغم تراجع حصتها السوقية إلى %7.9 مقابل %9.1.

أما فيات تيبو فقد انضمت لقائمة العشرة الكبار بنهاية الربع الأول من 2020 بحصة سوقية 7.6% محتلة المركز الثالث، ومستفيدة فى هذا الصدد من الاعفاءات الكاملة على السيارات تركية المنشا التى طبقت مطلع العام الحالي، وهى نفس المزايا التى ساعدت تويوتا كورولا فى صدارة السوق.

كما صعدت رينو لوجان لقائمة الكبار محتلة المركز الرابع بحصة سوقية %5.7 مستفيدة بالاعفاءات الكاملة على السيارات مغربية المنشأ بموجب اتفاقية أغادير وكذلك كيا سبورتاج فى المركز الخامس بحصة سوقية %4.5 مستفيدة بذلك من الاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات المصنعة فى اوروبا.

أما هيونداى توسان فتأخر ترتيبها خلال السنوات الخمس من المركز الثالث بحصة سوقية %5.7 بنهاية الربع الأول 2016 إلى المركز السادس بنسبة %4.2 بنهاية الربع الأول من 2020.

وجاءت هيونداى النترا إتش دى فى المرتبة السابعة بنسبة %3.8 مع العلم أنها لم تكن تجمع فى مصر خلال أول 3 أشهر من العام 2016، وهو الأمر نفسه الذى ينطبق على شيرى اريزو التى احتلت المركز الثامن بنهاية الربع الأول من العام الحالى بنسبة %3.6 من المبيعات الاجمالية للسيارات الملاكي.

واحتلت BYD F3 المرتبة التاسعة بنسبة %3.4 من مبيعات الشهور الثلاثة الأولى من 2020 مع العلم انها لم تكن بقائمة الكبار خلال نفس الفترة من 2016 وفق بيانات أميك التى لم تتضمن مبيعات العلامة الصينية بهذه الفترة لعدم افصاح وكيلها عن أرقام مبيعاته حينئذ.

أما اوبل أسترا فقد تراجع ترتيبها إلى المركز العاشر بحصة سوقية %3.3 بالربع الأول من العام الحالى بدلًا من المركز الثامن بنفس الحصة السوقية خلال الفترة المناظرة من عام 2016.

يشار إلى أن 6 طرازات أخرى خرجت من قائمة اكثر 10 سيارات ملاكى مبيعا فى مصر خلال فترة السنوات الخمس الماضية أولها ميتسوبيشى لانسر التى توقف تسويقها محليا وكانت فى المرتبة الرابعة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2016 بحصة سوقية %5.1.

وكذلك نيسان سنترا التى كانت فى المركز الرابع بنسبة %4.4 وجيلى ايمجراند 7 التى كان المركز السادس من نصيبها بحصة سوقية %3.7 وشيفروليه اوبترا التى كانت بالمرتبة السابعة بنسبة %3.6 وشيفروليه كروز التى كانت فى المركز التاسع بحصة سوقية %2.8 وسوبارو XV التى كانت فى المرتبة العاشرة بنسبة %2.1.