الإعفاءات الجمركية على «الملاكى» تسجل 4.7 مليار جنيه

قفزت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على سيارات الركوب «الملاكي» المستوردة بنسبة 69.5 %، لتصل إلى 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة مع 2.7 مليار للفترة المقابلة من العام السابق.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة لمنفذ جمرك سيارات الإسكندرية، نمو واردات سيارات الركوب المفرج عنها بنسبة %68 لتسجل 37.7 ألف مركبة بقيمة استيرادية 13 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقابل 22.4 ألف وحدة بقيمة 6.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ويعتبر منفذ جمرك سيارات الإسكندرية الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية وهى:”الشراكة الأوروبية، وأغادير، والشراكة المصرية التركية” المتعلقة بالإعفاءات الجمركية الممنوحة على المركبات المستوردة.

وأشار التقرير أيضًا إلى زيادة إجمالى واردات المركبات التجارية المتعددة الفئات، ومنها “الميكروباص، والدراجات النارية” المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية الجمركى بنسبة %126 لتصل إلى 6 آلاف و16 مركبة بقيمة استيرادية 2.6 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 2658 وحدة بقيمة 1.3مليار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ إجمالى قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات التجارية المفرج عنها نحو 172 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 154 مليونا فى الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو 11.7 %.

على جانب آخر، أفرج منفذ الإسكندرية الجمركى عن 2579 رسالة من قطع غيار السيارات بقيمة بلغت 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.

من جهته، أرجع خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة “بريليانس” البافارية، زيادة قيمة الإعفاءات الجمركية على سيارات الركوب إلى تكثيف العديد من الوكلاء والمستوردين وارداتهم من الطرازات المستوردة ومنها “الأوروبية، والتركية” وسط ارتفاع الطلب عليها داخل السوق المحلية.

وأضاف أن هناك عددا من المستوردين فضلوا تأخير موعد الإفراج الجمركى عن شحنات السيارات المتعاقد عليها ومن أبرزها “التركية المنشأ” إلا بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية للاستفادة من تلك الامتيازات.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات الأوروبية ارتفاعًا بنسبة %122 لتسجل 8.2 ألف مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقارنة مع 3.7 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وصعدت مبيعات السيارات التركية المنشأ بنسبة %220 لتصل إلى 4 آلاف و804 وحدات خلال تلك الفترة، مقابل 1502 مركبة خلال فترة المقارنة.

وتوقع “سعد” انكماش واردات سيارات الركوب بمختلف فئاتها فى ظل استمرار توقف حركة الاستيراد وعمليات الشحن من جانب الدول والمصانع الخارجية خلال الفترة المقبلة.

كانت شركات السيارات العالمية ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداي- كيا، وجنرال موتورز، وفورد، “مازيراتي- لامبورجيني- فيراري” أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق مصانعها المنتشرة فى مختلف الدول الأوروبية والآسيوية فى إطار تقليل نسب الاختلاط بين العاملين والحد من انتشار فيروس كورونا.