الإعفاءات الجمركية على السيارات التركية تعزز مبيعات فيات تيبو فى مصر

تقدمت فيات تيبو إلى المركز الثالث بقائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2020 بواقع 9309 سيارات؛ مقابل 2957 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 6352 وحدة أى بنسبة نمو تقارب %215 وذلك بفضل الاعفاءات الجمركية التى حصلت عليها السيارة الإيطالية التى تصنع فى تركيا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة، والتى تم بموجبها الغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية مطلع 2020.

كانت تيبو تحتل المركز العاشر بين السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا خلال أول 10 أشهر من العام السابق؛ أى إنها تمكنت بفضل الاعفاءات الجمركية على السيارات تركية المنشأ من التقدم 7 مراكز دفعة واحدة بين أكثر الطرازات مبيعًا. وباحتلالها المركز الثالث؛ لا يسبق فيات تيبو فى الترتيب سوى تويوتا كورولا التى تتمتع أيضًا بالاعفاءات الجمركية الكاملة على السيارات تركية المنشأ، ونيسان صنى المجمعة محليًا والتى تتمتع بالاعفاءات الجمركية على مكونات الانتاج المستوردة فضلًا عن اعتمادها على مكون محلى بنسبة تقارب %45.

ووفق الأرقام المعلنة بشأن مبيعات سوق السيارات؛ فقد بلغت مبيعات تيبو 1001 سيارة فى أكتوبر السابق مقابل 1189 وحدة فى سبتمبر و1246 وحدة فى أغسطس و807 وحدات خلال يوليو. وكانت مبيعات يونيو 704 سيارات، مقابل 743 وحدة فى مايو و804 سيارات خلال شهر أبريل و535 وحدة فى مارس مقابل 1288 سيارة فى فبراير و992 سيارة فى يناير، وهو ما يكشف عن تعافٍ نسبى لمبيعات السيارة من تداعيات وباء كورونا التى عصفت بأداء القطاع خاصة خلال الربع الأول من العام الحالي.

فى المقابل لم يتجاوز سقف المبيعات الشهرية التى سجلتها تيبو خلال أول 10 أشهر من 2019 مستوى 533 وحدة؛ فقد كانت مبيعات يناير 2019 نحو 240 سيارة انخفضت فى فبراير إلى 113 وحدة ثم ارتفعت فى مارس إلى 194 سيارة وفى أبريل إلى 252 وحدة وفى مايو ازدادت المبيعات إلى 336 وحدة.

فيات تيبو

هوت المبيعات مرة أخرى فى يونيو 2019 إلى مستوى 129 وحدة ثم ارتفعت فى يوليو إلى 243 سيارة ثم وصلت مستوى 430 وحدة فى أغسطس و533 سيارة فى سبتمبر ثم تراجعت إلى 487 وحدة فى أكتوبر من العام السابق.

وبالنظر إلى قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر يتبين أن فيات تيبو عززت صدارتها بزيادة الفارق بينها وبين أقرب المنافسين ليسجل 3425 وحدة فقد بلغت مبيعات ربنو لوجان التى تحتل المركز الثانى بالقائمة 5884 وحدة؛ مقابل 9309 وحدات لفيات تيبو المتصدرة.

وخلال أول 10 أشهر من 2019 لم يتجاوز الفارق بين فيات تيبو التى تصدرت قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة وأقرب منافسيها وهى رينو لوجان 165 وحدة؛ إذ باعت الأولى 2957 وحدة مقابل 2792 وحدة للأخيرة.

على صعيد الطرازات تركية المنشأ؛ تمكنت فيات تيبو بفضل الاعفاءات الجمركية أيضًا من زيادة حصتها السوقية سوقية ضمن هذه الشريحة لتبلغ نحو %40 من المبيعات الاجمالية البالغة 23 ألف وحدة بنهاية أكتوبر السابق مقابل %21.7 من مبيعات نفس الفترة من 2019 والبالغة نحو 13.8 ألف وحدة، وذلك على حساب تويوتا كورولا التى كانت تهيمن على نصيب الأسد من مبيعات السيارات تركية المنشأ فى مصر.