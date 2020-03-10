الإعفاءات الجمركية تدفع «سيتروين C4» لصدارة «العائلية»

هيمنت سيتروين C4 Spacetourer على أكثر من نصف مبيعات السيارات العائلية صغيرة الحجم MPV-B فى مصر بحصة سوقية بلغت %57.8 من المبيعات الإجمالية البالغة 83 وحدة لتحتل بذلك المركز الأول بقائمة طرازات الفئة الأكثر مبيعًا خلال يناير الماضي.

وأزاحت سيارة سيتروين بذلك «ميتسوبيشى إكسباندر» من الصدارة التى كانت من نصيبها خلال العام السابق، بحصة سوقية %50.3 من المبيعات الإجمالية البالغة 1119 وحدة، فيما كانت سيتروين C4 Spacetourer فى المركز الثانى بنسبة %24.8.

وخلال يناير الماضى جاءت إكسباندر فى المرتبة الثانية بنسبة %31.3 من مبيعات الفئة.

يأتى التقدم الذى حققته سيارة سيتروين معززًا بالإعفاءات الجمركية الكاملة التى حصلت عليها العلامة الفرنسية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى تم بموجبها إلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، وهى نسبة قدرت بنحو %30 من قيمة السيارات.

وبدأ تطبيق الإعفاءات الكاملة على السيارات أوروبية المنشأ اعتبارًا من بداية العام السابق؛ لكن حملات المقاطعة التى دشنها عملاء وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى حجم المبيعات ما أدى لعدم انعكاش تأثير الإعفاءات الكاملة بشكل تام على السيارات الأوروبية.

فى المقابل لا تتمتع ميتسوبيشى إكسباندر بهذه المزايا الجمركية لأنها سيارة يابانية المنشأ، إذ تحرم السيارات القادمة من عدة دول مثل اليابان وكوريا والولايات المتحدة من المزايا الجمركية التى تحصل عليها سيارات دول الشراكة المصرية الأوروبية، بما يعطى أفضلية تنافسية للأخيرة.

وبالنظر لقائمة الطرازات العائلية صغيرة الحجم الأكثر مبيعا خلال يناير الماضى يتبين أن المركز الثالث كان من نصيب سوزوكى أرتيجا التى استحوذت على حصة سوقية %8.4 من المبيعات الإجمالية، وتبعتها فى المرتبة الرابعة شيرى تيجو 8 بنسبة %2.4.

وتكشف هذه البيانات عن انكماش الحصة السوقية لسوزوكى أرتيجا التى كانت %22.8 خلال 2019، فى الوقت الذى تحسنت فيه حصة تيجو 8 من %2.1 خلال العام السابق.

وتحسن أداء السيارات الملاكى خلال يناير الماضى بنحو %10 مقارنة بنفس الشهر من 2019 بعد أن سجلت 8747 ألف وحدة مقابل 7947 وحدة؛ بانخفاض قدره 800 سيارة.